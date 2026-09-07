cronos, propaganda:

Cronos, la peli de ficció dels fets ocorreguts a la rambla de Barcelona el 17 agost de 2017, no la penso veure: per què?
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La promo de cronos, és asfixiant com la de l’eclipsi, propaganda del govern per rentar-se la cara per les no-competències o incompetència d’interior, sobretot en afers de terrorisme.
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Amb el temps, i amb tot el què s’ha publicat, i com ha actuat l’estat arribo a la conclusió i al convenciment, en resum, que va ser un atemptat -mig avortat- de falsa bandera, executat pels nois islamo-fanàtics de Ripoll, adoctrinats i convençuts pel fals imam-agent al servei dels serveis secrets de l’estat, i convençut en l’emblanquiment de les implicacions obscures de l’estat en aquell moment de desafiament d’alliberament nacional.
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No tanca la ferida a les famílies, ni a la gent afectades, ni a la societat en l’atemptat del 17d’agost el 2017.
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Cronos, com molts thrillers d’acció, amb rerefons de terrorisme o política, son ficció per distreure, inspirats en una realitat esbiaixada i manipulada per interessos politics de qui ostenta el poder, sigui del color polític que sigui, i que se’n beneficia cert sector audiovisual, per encàrrec, que s’hi presta, obtenint redits econòmics per fer bullir l’olla.
resposta a: “Al film ens demanem com és que uns nois catalans decideixen d’atropellar uns altres catalans”