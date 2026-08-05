corrupció resident a Madrid…

No ho poden amagar, corrupció dels mandataris i dirigents politics, residencies de vacances i altres premis que no coneixem…
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Tema:
Les invasions a les colònies espanyoles al nord d’Àfrica dels autòctons atiats, el colador…
Pressió per: Acords de pesca, autodeterminació del Sàhara Occidental, la nacionalitat als ex-súbdits sahrauís.
Per contra: Preu a pagar pels desnonats, pobres, menors en acolliment que el govern espanyol se’n fa càrrec com a delme de la corrupció generalitzada que resideix a Madrid que ells els hi surt de franc i que paguem tots. Especialment els Catalans acollint menors d’edat perquè els acollim alimentem i formem a compte nostre.
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Conseqüències:
Els nanos marroquins o centre-africans, pobres, que han marxat de casa i han posat en risc la seva vida que són responsabilitat, primera, dels pares que els abandonen a la seva sort.
Dels governs corresponents. El marroquí que no els hi dona dóna els mitjans mínims de drets socials, rebre formació i sanitat pública, ni promoció.
Del descontrol de les màfies que ho atien fent negoci traficant persones amb el vistiplau per qui ha de vetllar per què no actuïn.
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I a sobre de tot, les grans corporacions mundials, el capitalisme, països beneficats i extractors de matèria primera industrialment, petroli, minerals, que n’extrauen tota la riquesa a Àfrica, propiciant conflictes bèl·lics de màfies de dictadures, governants, generals o guerrilles…
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I la ONU xiulant !
comentari a l’article : els tentacles tèrbols del Marroc que tenallen el PSOE