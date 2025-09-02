Generació...

Publicat el 2 de setembre de 2025

comentari a l’acudit de la fi de l’agost europeu

Ho he llegit i rellegit i no acabo de veure on vol anar a parar.
Em vens a dir que hem de claudicar davant la imbecil·litat dels que manen, començant per grans corporacions i els seus governs que els suporten?
Treballar per viure bé amb confort, tenir un habitatge digne, alimentació de qualitat, sanitat universal i formació, conciliar, poder tancar la barraca durant un mes, per nadal i setmana santa i els caps de setmana, és viure per sobre de les nostres possibilitats?
Treballar dos-cents dies a l’any és suficient, si els que manen deixen d’acumular.

comentari a: La fi de l'agost europeu
Que els europeus deixin de respondre correus electrònics durant trenta dies cada estiu s’ha convertit en un acudit amb què la resta del món explica el nostre declivi.

 

