Camping il·legal de les cinc-sènies. Veïnat de Mata. Mataró.
La manca d’habitatge fa possible aquestes pràctiques, tolerades per desidia del consistori des de l’any 2022.
1/ Se’n beneficia, el propietari del terreny que molt possiblement tenia la intenció, com ha passat altres vegades d’urbanitzar les cinc-sènies.
2/ El llogater del solar -aprofitant l’anomalia de manca d’habitatge a preu assequible- ha parcel·lat i rellogat a tercers els espais agrícoles ara habitats.
3/ La justícia pot argumentar que les persones que hi viuen són vulnerables habitacionalment, infligint la protecció de l’espai de les cinc-sènies
notes:
Nayla BNS SL, és una societat registrada al carrer Gibraltar, 16 a Rocafonda, Mataró. L’activitat agrícola.
La realitat, ha muntat un càmping patera.
Inmobiliaria Mar SLU, la llave de Oro, la propietat del terreny que el té llogat a Nayla BNS SL.
localització de les cinc sènies