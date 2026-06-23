Ara és casa seva, nosaltres residuals.

Sobre els forans que vingueren del sud i es quedaren construint els seus assentaments a les perifèries, que es varen quedar i els seus fills molts es varen integrar sent escolaritzats en condicions precàries gràcies a la bona voluntat de mestres, i persones que tenien consciència que es mereixien com a éssers humans ser tractats d’igual a la terra que els va acollir. on varen poder progressar i obtenir ingressos amb feines que varen obtenir-ne la capacitat aprenent sobre ell llocs on treballaven. Resideixen han nascut aquí, hem compartit l’escola i feines…
Alguns ens varen maltractar, ves a saber per què, potser sí que ho sé, per enveja, no es varen adaptar, ens insultaven i cercaven brega. Ho deixo aquí… Es mantenien Bàrbars.
El estrangers que vingueren de més del sud, cap els anys 80/90 van venir, es varen agrupar també a les perifèries on els primers nouvinguts els hi venien les cases. Despès han anat portant la família, s’han reagrupat i que han adquirit la nacionalitat de l’estat espanyol.
Vaig viure quinze anys a Rocafonda en uns habitatges de regim de cooperativa, austers, ben construïts i espais racionals. Al voltant, al barri, tot eren habitatges d’especulació, de baixa qualitat edificable i molts sense ascensor.
Al darrer temps que hi vaig viure vaig tenir incidents amb tota mena de gent, veïns del barri, que et punxaven les rodes del cotxe dins de l’aparcament, perquè el llogater no li havia assignat la plaça a ell, per exemple. O uns magrebins que varen instal·lar l’oratori al bloc on habitava perquè l’ajuntament que en tenia en regim de lloguer l’antiga escola bressol els hi va assignar. No respectaven el descans dels veïns.
Quan se’ls hi va advertir que les normes comunitàries internes de la cooperativa, que donava a tres carrers, eren que a partir de les deu de la nit no es podien fer activitats. Em varen tractar de racista. Em vaig queixar a l’ajuntament mostrant-les-hi les normes, que fessin un control de decibels. No varen venir mai. Governava, ja, llavors socialistes en coalició amb IC-V cap els anys noranta.
Algun botiguer que es va instal·lar al barri escopia directament al carrer des del seu comerç amb la mala fortuna que el gargall li anava a parar al vianant que transitava, en aquell moment, en plena cara. Molt fastigós
O els fills d’aquest col·lectiu, en banda, per la riera atracaven els nostres fils robant-los-hi els diners de butxaca, per l’autobús o el què fos Es mantenien Barbats.
Si no us agrada aquest enfilall, es perquè, possiblement heu estat massa permissius amb gent que no ha sabut apreciar on ha anat a viure.
Ara és casa seva, nosaltres residuals.