Amnistia ?

Negociar amb hostatges, ells sempre hi guanyen.

Tot per distreure’ns i intentar esmenar dels errors comesos en el moment de prendre decisions.

Tenir dubtes i intentar negociar quan tens la gent dempeus, no confiar en el poble que t’empeny i que de fet te el control dels municipis, comarques i ciutats té conseqüències.

Porten set anys marejant la perdiu, tot per amargar la seva ineptitud. Ningú ens va enganyar, ells sols es varen embolicar en lluites i renuncies a l’enemic. l’Estat va aprofitar les desavinences per sotmetre’ns, com s’ha vist.

Resultat, abstenció massiva.

Actitud; antiautoritària i antisistema.

Mai he cregut en l’amnistia !

