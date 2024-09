AC i Sílvia Orriols

La meva opinió:

AC és una veu crítica contra el sistema, econòmic, polític i social.

El sistema electoral està dissenyat perquè sempre manin les màfies econòmiques i polítiques de sempre.

Les classes populars sempre estan sota control del poder.

Silvia Orriols al meu entendre no és una persona inculta, és una persona amb estudis superiors i amb coneixement de la història i política del país i ha mamat del vells lideratges de Nosaltres sols. Ve de baix.

És una nacionalista conservadora radical com milers de persones a Catalunya.

Rebutja les religions que imposen submissió.

Rebutja els migrants que no es volen integrar, no s’han integrat i no aporten riquesa ni res al país.

Rebutja l’autoritarisme i les elits…

i

Engresca els catalans emprenyats.

Té com a principal contradicció que és sionista, la barbàrie dels que fan fora de casa, s’apropien de la terra, t’empresonen entre murs en règim d’apartheid i quan es rebel·len els bombardegen i empresonen Destrueixen hospitals, escoles i fa fora la gent de les seves cases, mata famílies senceres i els seus veïns, sotmeten per la fam. Exterminen i cometen genocidi com els hi havien fet als seus avantpassats.

La ceguera dels mandataris la farà més gran.

l’entrevista:

Xavier Torrens “Sílvia Orriols confon l’islamisme radical amb tot l’islam”

No sabia si ella era realment una líder carismàtica que pogués deixar empremta en el sistema de partits català. Ara tinc clar que sí que ho és.

https://www.vilaweb.cat/noticies/xavier-torrens-orriols-islamisme-radical-islam/

