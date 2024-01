Julián Assange i la possible extradició als EUA | sobre la seva situació jurídica i processal

Guillermo García | Doctor en Dret

El text que envio a continuació es basa en una conferència del professor Julien Pieret de la Université Libre de Bruxelles, el 29 de setembre de 2023, i relacionat amb la situació legal i processal actual del procediment d’extradició de Julian Assange pel Regne Unit als EUA. Es tracta d’un resum de caràcter subjectiu (sóc doctor en dret) i no d’una opinió d’un servei jurídic o despatx encarregat de la defensa de J. Assange. Té, doncs, el valor d’una opinió personal i potser ajuda a entendre la complexitat del tema i el problema tractat. I potser també, en part, per què el procés d’extradició s’allarga tant de temps. 👇

1) El TEDH (Tribunal Europeu de Drets Humans), amb seu a Estrasburg, i una de les principals funcions de la qual consisteix a vetllar pel compliment de la ConvEDH (Conveni Europeu de Drets Humans), té com una de les seves característiques més rellevants, la possibilitat d’admetre recursos per part de particulars contra els Estats que hagin signat i ratificat el ja mencionat Conveni per violació dels drets i llibertats previstos en el mateix. I aquest és, en principi, el cas del Regne Unit.

2) L’esmentat Conveni inclou l’article 39 relatiu a “mesures provisionals” que podrien servir per paralitzar el procés d’extradició mentre el TEDH es pronunciï sobre el fons del cas, és a dir, sobre la possible vulneració dels drets i llibertats previstes. a la ConvEDH.

Tanmateix, el professor Pieret esmenta el cas del mateix Estat belga que no va respectar el mandat de l’esmentat Tribunal en aplicació de l’esmentat article. És el cas de Nizar Trabelsi que, malgrat la resolució del TEDH, va ser extradit als Estats Units, on després de deu anys de presó en condicions del tot deplorables, va ser absolt dels càrrecs que se li imputen. Malgrat això, l’estat belga l’ignora completament i no demana el seu retorn. Per això segueix empresonat d’una manera incomprensible i arbitrària als Estats Units. Així mateix, el Regne Unit ha mostrat poca simpatia cap a l’esmentat Tribunal en el passat tot i que ha acceptat la seva jurisdicció sobre el seu territori, igual que l’Estat belga. Així, en el cas que l’esmentat Tribunal ordeni la suspensió de l’extradició en base a l’art. 39, es podria suposar que el Regne Unit desobeeix obertament aquesta suspensió provisional de l’extradició tot i estar formalment obligat a complir-la.

3) Per això ens hem de prevenir contra la idealització del dret i les lleis. Per exemple, malgrat motius legals fonamentats i lleis a favor seu, pot passar -i això sembla que passa en el cas de Julian Assange- que aquells que estiguin obligats a complir aquestes lleis (en aquest cas els Estats que han ratificat la ConvEDH ) es neguen a fer-ho, entre altres coses perquè el citat Tribunal no té la força coercitiva (una policia judicial, per exemple) per obligar aquests Estats a complir les normes i lleis internacionals de la mateixa manera que ho fa un Estat respecte dels seus ciutadans. Així mateix, cal tenir en compte que les lleis encara que siguin vigents, i per tant els Estats estan formalment obligats a complir-les, tenen una eficàcia limitada segons el context polític, i en l’àmbit internacional segons la situació geopolítica, i sobretot si n’hi ha o no una força real disponible per executar-los i fer-los complir.

4) No obstant això, cal esperar que el TEDH admetrà primer el cas de J. Assange, i després procedirà, si escau, a l’aplicació de l’esmentat art 39 de la ConvECDH, relatiu a mesures provisionals, amb la conseqüència que la paralització de l’extradició procés.

Una resolució favorable a J. Assange confirmaria aquest caràcter de garant ferm de la ConvEDH per part del TEDH davant dels Estats i els seus tribunals interns incomplidors de la ConvEDH.

Per contra, una inadmissió del seu cas o una resolució desfavorable a J. Assange suposaria una reculada notable i tiraria per terra tota una jurisprudència duta a terme per aquest Tribunal durant decennis i facilitaria que altres Estats incomplissin la ConvEDH i s’hi comportessin amb la mateixa arbitrarietat que el Regne Unit respecte daquest cas.

– garanties relatives a la llibertat de premsa i d’informació,

– a un procediment judicial just i equitatiu, així com pel que fa al procediment d’extradició,

– la prohibició de la tortura (inclosa la psicològica) i els tractes inhumans i degradants,

– etc.

I aquí és on el TEDH comprometria el seu prestigi -com explica el professor Pieret-, és a dir, el prestigi que ha adquirit al llarg de les dècades com a garant de les llibertats i drets fonamentals que preveu la ConvEDH. Una resolució favorable a J. Assange confirmaria que el TribEDH és el ferm garant de la ConvECH contra els Estats i els seus tribunals nacionals que no la respecten.

Al contrari, una no admissió del seu cas o una resolució desfavorable a J. Assange suposaria un revés notable i anul·laria tota la jurisprudència realitzada per l’esmentat Tribunal durant dècades i permetria que altres Estats vulnerin més fàcilment la ConvECHR i comportar-se de la mateixa manera arbitrària que el Regne Unit en aquesta qüestió.

5) El professor Pieret també explica que si J. Assange és extradit als EUA, aquest Estat no reconeix ni la ConvECDH ni la jurisdicció del TEDH en la matèria per jutjar si s’han respectat o no les llibertats i els drets fonamentals. El seu equivalent al continent americà, la Convenció Americana de Drets Humans i la Cort Interamericana de Drets Humans, tampoc són reconeguts pels EUA.

Per tant, l’esmentat Estat actuarà de manera arbitrària, o més, si és possible, que el Regne Unit respecte a J. Assange. No obstant això, com s’ha apuntat, una sentència favorable del TEDH a favor de J. Assange posaria de manifest encara més la reticència d’aquests Estats a respectar les seves obligacions en matèria de dret internacional i en particular en matèria de drets i llibertats fonamentals malgrat proclamar-se “Estats de Dret”.

6) A tall de conclusió, voldria destacar que el propòsit de redactar aquest text és sobretot assenyalar on resideixen els punts forts en què resideix la defensa d’Assange des del punt de vista jurídic i processal segons l’opinió de l’autor, és a dir, hi ha raons jurídiques sòlides i fonamentades, i no només ètiques, a favor seu.

Es podria dir que els obstacles a la seva posada en llibertat assenyalats en aquest text obeeixen més aviat a motius aliens a allò jurídic, és a dir a la poderosa i perversa voluntat dels que es consideren perjudicats per les revelacions de Wikileaks, que per cert són certes, valgui la redundància. Assange no ha mentit, sinó que ha exercit el dret humà (article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans (*) de donar a conèixer a la comunitat internacional informacions que ens afecten profundament i el coneixement de les quals ens és privat per dirigents d’Estats hostils que aquesta veritat sigui coneguda.

En qualsevol cas, malgrat els obstacles esmentats, conèixer-los i identificar-los ha de servir-nos de profit i d’utilitat per no descoratjar-nos ni ser obstacles per mantenir, sinó més aviat reforçar la nostra convicció, la nostra habilitat i la nostra capacitat per donar suport a la causa d’Assange no només a l’àmbit jurídic. Cal tractar de donar a conèixer al màxim de gent les enormes injustícies i arbitrarietats que s’estan cometent amb Julián i quant guanyaríem tots [NA1] @s amb el seu alliberament. La seva llibertat és la nostra.

(*) Declaració Universal dels Drets Humans, article 19: Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, investigar i rebre informacions i opinions, i difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d’expressió.