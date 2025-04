Xerrada sobre la poesia de Les Murray

El pròxim dimarts 29 d’abril el grup de poesia Reversos organitza una xerrada sobre la poesia de Les Murray, un dels poetes australians contemporanis més destacats i un dels principals poetes en llengua anglesa.

La conferència anirà a càrrec de Tomàs-Maria Porta i Calsina, llicenciat en Dret, president de l’Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet, membre del Grup Reversos, soci de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i autor del llibre de poesies D’un nou patriotisme i altres poemes civils i del llibre de viatges Aventures a Galícia.

Leslie Allan Murray (Nabiac, 1938 – Taree, 2019) és el més conegut dels poetes australians contemporanis. Va escriure més de trenta volums de poesia, dues novel·les en vers i diversos assajos literaris. S’ha traduït a nombrosos idiomes.

Al català se n’han traduït dues obres: Poemes subhumans (Columna Edicions, 2000) una edició bilingüe traduïda per Victor Batallé, i Matar el gos negre: memòria d’una depressió (Días Contados, 2017). El darrer llibre, en una traducció de Jordi Nopca, aplega els versos escrits durant la crisi depressiva que va patir Les Murray entre el 1988 i el 1996, juntament amb l’assaig en què reflexiona sobre la seva malaltia i, de fet, sobre com se n’és, d’humà, en la diferència, la marginalitat, el desequilibri i la postració.

Entre les seves obres de poesia destaquen: The Ilex Tree (1965), The Weatherboard Cathedral (1969), Poems againts Economics (1972), The People’s Otherworld : Poems (1983), The Daylight Moon (1987), Dog Fox Field (1990), Subhuman Redneck Poems (1996).

La despossessió, la relegació i la independència esdevenen les principals preocupacions de la seva poesia. Se’l considera, a més, un poeta nacionalista australià. Els temes de bona part de la seva obra són el respecte, i fins i tot la reverència pels pioners; la importància de la terra i la seva influència modeladora en el caràcter australià, realista, lacònic, i una preferència per la vida rural sobre l’entorn urbà estèril i corrupte.

Ha rebut nombrosos guardons i reconeixements, entre els quals destaquen: Kenneth Slessor Prize for Poetry, Officer of the Order of Australia, Queen’s Gold Medal for Poetry, T. S. Eliot Prize, i Griffin Poetry Prize, entre altres.

Tots hi sou convidats!