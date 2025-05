Xerrada sobre la poesia de Les Murray

El passat dimarts 29 d’abril el grup de poesia Reversos va dedicar la sessió al poeta australià en llengua anglesa Leslie Allan Murray (1938 – 2019). La introducció a la vida i obra del poeta fou a càrrec de Tomàs-Maria Porta i Calsina, membre del grup Reversos.

En Tomàs-Maria Porta va explicar que l’origen del seu interès per l’obra de Les Murray ha estat el viatge que farà pròximament a Austràlia, dient que, sempre que viatja, no només procura documentar-se sobre la història o la política d’allà on va, sinó també sobre els seus artistes, especialment els escriptors.

Abans de parlar del poeta, Porta ha parlat breument de les característiques d’Austràlia com a país i de la seva cultura. Com sabem es tracta d’un país enorme (més gran que el continent europeu), gran part és desert i no està gaire poblat (només té disset milions d’habitants). Els anglesos la van colonitzar fundant-hi colònies penitenciàries: els colonitzadors van massacrar els aborígens. No és un detall menor que Austràlia, malgrat pertànyer a la cultura occidental, sigui lluny de qualsevol país on predomini la cultura occidental. També s’ha de tenir en compte que la història nacional d’Austràlia és recent —les fundacions de les colònies penitenciàries són de finals del segle XVIII— i que, d’alguna manera, en els autors australians —Murray n’és un exemple— és fàcil trobar-hi un nacionalisme explícit d’afirmació nacional australiana.

La literatura australiana és filla de la literatura anglesa, però té unes característiques pròpies. Per la modernitat del país que contrasta amb les velles metròpolis i també pel que fa a l’esperit dels pioners que a Austràlia ha donat lloc a moltes obres mestres, sent Voss de Patrick White (de moment l’únic Premi Nobel australià), una de les més destacades. Una diferència remarcable, a parer de Tomàs-Maria Porta, entre l’esperit australià i el dels Estats Units és que l’australià és més purità, més conservador, més monàrquic; mentre que l’americà és més burgès, més liberal i més republicà.

Les Murray és el més conegut dels poetes australians contemporanis. Va escriure més de trenta llibres de poesia, dues novel·les en vers i diversos assajos literaris. S’ha traduït a 11 idiomes, entre ells al català per Víctor Batallé.

Va néixer a Nabiac, Nova Gal·les del Sud, i va créixer a Bunyah. A 18 anys, mentre observava les mosques del riu, va sentir una mena d’epifania que el va convertir en poeta. L’any 1957, va ingressar a la Universitat de Sydney, Facultat d’Arts i es va unir a la Reserva de la Marina Reial Australiana per guanyar-se la vida. Més endavant va esdevenir traductor professional a la Universitat Nacional d’Austràlia (on va treballar des de 1963 fins a 1967). A la universitat va conèixer altres poetes i escriptors com Geoffrey Lehmann , Bob Ellis , Clive James i Lex Banning que foren importants per la seva carrera literària.

Durant un temps, va fer autoestop per Austràlia. Murray va viure durant diversos mesos a Milsons Point , on va llegir les Eglogues de Virgili a proposta del seu amfitrió, Brian Jenkins, obra que va influenciar-lo d’una manera profunda. Cal recordar que Virgili és el poeta “nacional” romà i que va saber conjugar en la seva obra l’èpica i el cant a la natura, ambdós temes tan grats a l’esperit australià.

Murray es va convertir al catolicisme en casar-se amb Valerie Morelli, nascuda a Budapest el 1962. El catolicisme va esdevenir llavors una part essencial de la seva obra. La parella va viure a Gal·les i Escòcia i va viatjar per Europa durant més d’un any a finals dels anys seixanta. Van tenir cinc fills. El seu fill Alexander va ser diagnosticat com autista, la qual cosa va fer que Murray descobrís trets de la malaltia en ell mateix. En una entrevista es va descriure com un “Asperger d’alt rendiment”.

El 1971, Murray va renunciar a les seves ocupacions de traductor i funcionari a Canberra per escriure poesia a temps complet. La família va tornar a Sydney, però Murray, va aconseguir tornar a comprar part de la casa familiar a Bunyah perduda el 1975 i instal·lar-s’hi de forma definitiva l’any 1985. Va morir l’abril de 2019 en una residència d’avis de Taree, Nova Gal·les del Sud, a vuitanta anys.

A trenta-vuit anys va aparèixer la seva primera antologia poètica publicada per Angus & Robertson , cosa que ja el situava com a poeta australià consagrat. Murray es va descriure com l’últim dels “Jindyworobaks”, un moviment literari australià els membres blancs del qual intentaven promoure les idees i costums australians aborígens, especialment en la poesia.

El 2007, Dan Chiasson va escriure a The New Yorker sobre Murray com un dels tres o quatre poetes principals en llengua anglesa del moment i un possible guanyador del Premi Nobel. A Murray sovint se l’anomena l’arbust (“bush”) d’Austràlia. L’acadèmic David McCooey el va descriure com “un poeta tradicional l’obra del qual és radicalment original”. La seva poesia és rica i diversa, alhora que mostra “una unitat i totalitat òbvies” basada en “el seu compromís constant amb els ideals i els valors del que veu com l’autèntica Austràlia”.

El crític nord-americà Albert Mobilio considera que el seu conservadorisme està impregnat d’un enginy angular i burleta, que gairebé desmenteix els valors que defensa, atrapa els lectors amb l’acudit. Acabem encisats per la seva destresa, encara que dubtem què s’ha proposat en escriure el poema.”

La despossessió, la relegació i la independència esdevenen les seves preocupacions intel·lectuals. Se’l considera, a més, un poeta nacionalista australià. Els temes de la seva poesia són els inherents a aquesta mentalitat nacionalista concreta: el respecte, fins i tot la reverència, pels pioners; la importància de la terra i la seva influència modeladora en el caràcter australià (realista, lacònic) l’igualitarisme, el pragmatisme, la franquesa i la independència; i un ruralisme enfront de l’entorn urbà estèril i corrupte.

Entre les seves obres de poesia destaquen: The Ilex Tree (1965), The Weatherboard Cathedral (1969), Poems againts Economics (1972), The People’s Otherworld : Poems (1983), The Daylight Moon (1987), Dog Fox Field (1990) i Subhuman Redneck Poems (1996) traduit al català per Víctor Batallé.

Ha rebut nombrosos guardons i reconeixements, entre els quals mencionem: Kenneth Slessor Prize for Poetry, Officer of the Order of Australia, Queen’s Gold Medal for Poetry, T. S. Eliot Prize, i Griffin Poetry Prize, entre altres.

Al català se n’han traduït dues obres: Poemes subhumans (Columna Edicions, 2000) una edició bilingüe traduïda per Victor Batallé, i Matar el gos negre: memòria d’una depressió (Días Contados, 2017). El darrer llibre, en una traducció de Jordi Nopca, aplega els versos escrits durant la crisi depressiva que va patir Les Murray entre el 1988 i el 1996, juntament amb l’assaig en què reflexiona sobre la seva malaltia i, de fet, sobre com se n’és, d’humà, en la diferència, la marginalitat, el desequilibri i la postració.

El gran escriptor sud-africà nacionalitzat australià, Premi Nobel de Literatura, J.M. Coetzee, va escriure sobre l’obra poètica de Les Murray:

(…) Murray ha escrit poemes que formen part de qualsevol llista de la millor poesia australiana (clàssica); alguns són tan coneguts que ja s’han filtrat a la consciència nacional. Entre ells hi ha la seqüència meditativa “Walking to the Cattle-Place” (1972) i el festiu “The Buladelah – Taree Holiday Song Cicle” (1977); “Equannimity” i el parell de poemes-assaig filosòfic “On interest” (1983), algunes peces més íntimes com “Evening Alone at Bunyah” (1969) o “The Tim Wash Dish” (1990), les virtuoses “Traslations from the Natural Wordl” (1992), que mostren el seu talent per penetrar a les ments dels animals; i “Dog Fox Field” (1990), sobre l’extermini dels deficients mentals al règim nazi (…)

(…) Se’l reconeix com el millor poeta australià de la seva generació. Els seus poemes s’ensenyen a les escoles i a les universitats; els acadèmics n’escriuen articles erudits. Ell afirma que se’l llegeix més a l’estranger que a Austràlia. Potser és veritat, o no. Però encara que fos veritat no seria el primer escriptor a qui li passa. I és millor això que no pas no ser llegit.”

Transcrivim tres poemes de Les Murray en l’original i en la versió catalana de Tomàs-Maria Porta i Calsina. El darrer poema, “Cometa”, correspon a una traducció de Víctor Batallé.

The meaning of existence

Everything except language

knows the meaning of existence.

Trees, planets, rivers, time

know nothing else. They express it

moment by moment as the universe.

Even this fool of a body

lives it in part, and would

have full dignity within it

but for the ignorant freedom

of my talking mind.

El significat de l’existència.

Tot menys el llenguatge

coneix el significat de l’existència.

Arbres, planetes, rius, temps

no saben res més. Ho expressen

a cada moment, com l’univers.

Fins i tot aquest cos grotesc

el viu d’alguna manera i podria

tenir una certa dignitat dins seu,

si no fos per l’ignorant llibertat

de la meva ment xerraire.

INSIDE AYERS ROCK

Inside Ayers Rock is lit

with paired fluorescent lights

on steel pillars supporting the ceiling

of haze-blue marquee cloth

high above the non-slip pavers.

Curving around the cafeteria

throughout vast inner space

is a Milky way of plastic chairs

in foursomes around tables

all the way to the truck drivers’ enclave.

Dusted coolabah trees grow to the ceiling,

TVs talk in gassy colours, and

round the walls are Outback shop fronts:

the Beehive Bookshop for brochures,

Casual Clobber, the bottled Country Kitchen

and the sheet-iron Dreamtime Experience

that is turned off at night.

A high bank of medal-ribbony

lolly jars preside over

island counters like opened crates,

one labelled White Mugs, and covered with them.

A two-dimensional policeman

discourages shoplifting of gifts

and near the entrance, where you pay

for fuel, there stands a tribal man

in rib-paint and pubic tassel.

It is all gentle and kind.

In beyond the children’s playworld

there are fossils, like crumpled

old drawings of creatures in rock.

DINS D’AYERS ROCK

L’interior d’Ayers Rock està il·luminat

amb llums fluorescents aparellades

sobre pilars d’acer que sostenen el sostre

de tela de boira blava,

per sobre dels paviments antilliscants.

Girant al voltant de la cafeteria,

al llarg del vast espai interior,

hi ha una Via Làctia de cadires de plàstic

en grups de quatre al voltant de taules

fins a l’enclavament dels camioners.

Els arbres coolabah plens de pols creixen fins al sostre,

els televisors parlen amb colors gasosos, i

al voltant de les parets hi ha aparadors de botigues de l’Outback:

la llibreria Beehive plena de fulletons,

Casual Clobber, la Country Kitchen embotellada

i el llençol planxat de la Dreamtime Experience

que s’apaga a la nit.

Una prestatgeria amb pots de piruletes i llaminadures

presideixen taulells aïllats com caixes obertes,

una etiquetada amb el nom de Tasses Blanques, n’està ple.

Un policia bidimensional

desincentiva el robatori de regals a les botigues

i a prop de l’entrada, on es paga

el combustible hi ha un aborigen

amb pintura a les costelles i borla púbica.

Tot és gentil i amable.

Més enllà del món de jocs infantils

hi ha fòssils, com dibuixos antics arrugats

de criatures a la roca.

THE MICHELLS

I am seeing this: two men are sitting on a pole

they have dug a hole for and will, after dinner, raise

I think for wires. Water boils in a prune tin.

Bees hum their shift in unthinning mists of white

bursaria blossom, under the noon of wattles.

The men eat big meat sandwiches out of a styrofoam

box with a handle. One is overheard saying:

drought that year. Yes. Like trying to farm the road.

The first man, if asked, would say I’m one of the Mitchells.

The other would gaze for a while, dried leaves in his palm,

and looking up, with pain and subtle amusement,

say I’m one of the Mitchells. Of the pair, one has been rich

but never stopped wearing his oil-stained felt hat. Nearly everything

they say is ritual. Sometimes the scene is an avenue.

ELS MICHELLS

Estic veient això: dos homes estan asseguts a un pal

per al qual han cavat un forat i, després de sopar, li posaran,

crec que servirà per a posar-hi cables. L’aigua bull en una llauna de conserva.

Les abelles brunzeixen en boires blanques persistents

vora la flor de bursària, sota un migdia de mimoses.

Els homes mengen grans entrepans de carn trets

de la carmanyola. Se sent un dient:

Quanta sequera aquell any! Sí. Com intentar conrear la carretera.

El primer home, si li preguntessin, diria: soc un dels Mitchells.

L’altre pararia un instant, duent fulles seques al palmell,

i mirant cap amunt, amb pena i diversió subtils,

diria: sóc un dels Mitchells. De la parella, un ha estat ric

però mai ha deixat de portar el seu barret de feltre tacat d’oli. Gairebé tot

el que diuen és un ritual establert. De vegades l’escena és a una avinguda.

COMETA

En un dia bonic i per les muntanyes de Melbourne,

una dona caminava per davant dels seus cabells.

Era oliosa fusta preciosa, suau per no trencar-se,

el vaivé li penjava de les sabates i ajudava

a dibuixar seguicis, com títols que s’obren per mengecar

el camp, delimitat per files madures de vestits,

una ala folrada que no podia alçar-la en absolut,

sols podria volar per si mateixa, lliure amb l’esperit.

Un regal esplèndid

de la vida i d’ella, raspallada de tota calma

>i fora, les abstraccions insinuades de la boca,

no es veien, tampoc el que queia i el que quedava per viure.

Només el detall, aquell aiguamoll amb les línies d’aigua

i el seu caminar brillant en forma de cometa, davant del sol.

Les Murray, Poemes subhumans

Traducció de Víctor Batallé

Columna Edicions, 2000

COMETE

Uphill in Melbourne on a beautiful day

a woman is walking ahead of her hair.

Like teak oiled soft to fracture and sway

it hung to her heels and seconded her

as a pencilled retinue, an unscrolling title

to ploughland, edged with ripe rows of dress,

a sheathed wing that couldn’t fly her at all,

only itself, loosely, and her spirits.

A largesse

of life and self, brushed all calm and out,

its abstracted attempts on her mouth weren’t seen,

nor its showering, its tenting. Just the detail

that swam in its flow-lines, glossing about—

as she paced on, comet-like, face to the sun.

Les Murray, Subhuman Redneck Poems (1996)

Agraïm a Tomàs M. Porta la magnífica xerrada que ens va oferir. Ens ha apropat a un poeta poc conegut a casa nostra i molt poc traduït, encara, al català.