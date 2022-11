Reversos presenta «Vora l’esfinx. Obra Poètica (1981-2021)» d’Antoni Prats i Gràcia

El passat vint-i-cinc d’octubre vàrem convidar l’Antoni Prats per conversar sobre l’obra poètica que acaba de publicar: «Vora l’esfinx. Obra Poètica (1981-2021)», Lletra Impresa, 2022.

L’acte va ser conduït per Tomàs Maria Porta i Calsina.

Antoni Prats i Gràcia va néixer a Sueca l’any 1946. La seva família es va traslladar a Alzira on va passar la major part de la seva infantesa i de la seva adolescència. Es va llicenciar en Filosofia l’any 1969 a la Universitat de València. L’any 1971 va començar a exercir de professor de secundària a Pego. L’any 1975 es va traslladar a Dénia, on finalment i fins a la seva jubilació exercí com a catedràtic de llengua i literatura castellanes a l’IES Maria Ibars. Des de llavors ha viscut a la mateixa ciutat valenciana, encara que, des de fa uns anys, passa llargues temporades a i l’Hospitalet de Llobregat.

L’any 1985 fundà amb uns amics interessats per la literatura la revista de crítica L’Aiguadolç, que continua editant l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. També s’implica en la vida cultural de la comarca participant molt activament en el mateix Institut d’Estudis, del que fou president entre l’any 1998 i l’any 2011.

El 1998 es va doctorar en Filologia Catalana a la Universitat d’Alacant amb la tesi El rerefons ideològic de Salvador Espriu (Presència de l’Existencialisme). També sobre el poeta de Sinera va publicar Salvador Espriu o la fidelitat als orígens (Ed. PAM), i és autor de l’antologia Salvador Espriu: poemes i narracions (Ed. Bromera).

La seva tasca creativa s’ha centrat en la poesia i publicat els següents reculls:

Epigrammata, Ed. Ajuntament d’Ondara, 1981.

Cadells de la desfeta, dins de Premis 25 d’Abril, Ed. Ajuntament de Benissa, 1981.

Dic el teu nom, Ed. Aguaclara, Alacant, 1994.

El barranc i els còdols, Ed. 3 i 4, València, 1995.

Vora el silenci, Ed. 7 i mig, Benicull del Xúquer, 1999.

Solatges (Antologia 1981-2000), Ed.7 i mig, Benicull del Xúquer, 2001.

Baules, Ed. Moll, Palma, 2006.

Llibre de Benimaquia, Ed. El Tall, 2006

L’Esfinx, Ed. Bromera, Alzira, 2008.

La joia, Ed. Bromera, Alzira, 2010.

El llarg solatge (Antologia 1981-2013), Ed. IECMA, Pedreguer, 2013.

Encara, Ed. Tabarca, Sedaví, 2013.

A aquesta obra cal afegir:

Encanteris (inèdit).

Elegies del Montgó (inèdit).

Vora l’Esfinx, deu visites (inèdit)

Poemes esparsos.

Tota aquesta obra poètica és la que queda recollida al llibre que avui hem presentat: Vora l’Esfinx. Obra poètica (1981-2021).

Cal destacar que, al llarg dels anys, Antoni Prats ha aconseguit nombrosos premis literaris:

Premi Vila d’Ondara, Ajuntament d’Ondara, 1980, per Epigrammata.

Premi de Poesia 25 d’Abril, Ajuntament de Benissa, 1981, per Cadells de la desfeta.

Premi de Poesia Festa d’Elx 1993, per El barranc i el còdols.

Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal-Camp de Morvedre, Ajuntament de Sagunt, 1998, per Vora el silenci.

Premi d’Assaig de temàtica literària Francesc Vila i Casas, Premià de Dalt (2001), per “Poesia i coneixement en Salvador Espriu”.

Premi de Poesia Bernat Vidal i Tomàs, Ajuntament de Santanyí, 2006, per Baules.

Premi de Poesia Alfons el Magnànim-València 2008, Diputació de València, per L’Esfinx.

Premi de Poesia Ibn Khafatja (Ciutat d’Alzira), 2009, per La joia.

Premi de Poesia Ciutat de Torrent 2013, per Encara.

Escriu el mateix Antoni Prats a un dietari inèdit: “Si la poesia és, per excel·lència, l’art de la paraula, la poesia que m’agrada és alguna cosa més que poesia.” I també: “La poesia crea realitat, no la mostra… La poesia crea bellesa: una bellesa exultant o tràgica, tant se val… La realitat de la poesia sadolla.”

En paraules del prologuista del llibre que hem presentat, Emili Rodríguez-Bernabeu, “La seua obra, a banda del rigor tècnic que traspua, projecta l’atractiu i autèntic vessant d’una existència poètica que només podem albirar i gaudir amb la lectura dels seus versos. (…) Llegir l‘Obra Poètica de Prats és explorar dintre de nosaltres mateixos les inquietuds immanents.”

La primera qüestió que li vam plantejar, en la conversa a l’espai VilaWeb, va ser sobre el sentit de publicar la seva poesia completa en vida, tenint en compte que és difícil que un poeta deixi d’escriure versos, i Antoni Prats es va remarcar que no es tracta tant de publicar una obra completa, en el sentit d’acabada, com de publicat tota l’obra poètica feta durant quaranta anys. Va explicar que hi ha diversos precedents en la literatura catalana d’autors que han publicat la seva obra completa en vida, malgrat que, després, l’han ampliat amb més obres. També tenia la intenció de recollir-hi poemes esparsos o inèdits. Finalment, un argument de pes per aturar l’escriptura de versos, de moment, ha estat evitar caure en el parany de la repetició de temes, motius, solucions i formes.

Antoni Prats va contar que la seva formació no només la va rebre tota en castellà, sinó que el desconeixement de la literatura en català que es feia al País Valencià, al Principat o a les Illes era, en aquells temps, pràcticament absolut. A tall d’exemple, ens detallà l’anècdota que el seu pare, tot i ser mestre i una persona culta, no tenia ni un sol llibre en valencià a casa, bo i que el “valencià” era la llengua de la família pels quatre costats. Va descobrir la importància i la vàlua de la literatura i la llengua del país molt a poc a poca a la Universitat de València, tot i que de ben jove li havien colpit pregonament les cançons de Raimon.

Preguntat sobre si el poeta que més l’ha influenciat ha estat en Salvador Espriu (ha publicat diversos treballs sobre l’autor) contestà que no. Que el considera un gran escriptor, sobretot com a intel·lectual autèntic, però amb l’inconvenient d’haver estat una persona molt tancada en ella mateixa. Com a poeta estricte, l’havia influenciat més Joan Vinyoli.

En parlar de què és la poesia per ell, Antoni Prats va explicar que hi ha tantes concepcions de poesia com poetes. Considera, ell mateix, que la poesia és paraula viscuda reblerta de sentit. També hi és important el ritme triat en cada cas. Cosa que no vol dir que els “versos lliures” no puguin ser poesia, però pensa que seria més precís denominar-la prosa poètica retallada.

També va afirmar que ell interpreta el món i l’existència des de les seves vivències personals. La seva obra d’alguna manera és un dietari poètic de tot el que li ha anat passant al llarg de la vida, utilitzant, això sí, un llenguatge simbòlic que el fa superar la immediatesa i l’obvietat dels esdeveniments. En aquest sentit, opina que tota la seva obra poètica podria considerar-se un sol poema.

I finalment, sobre el que podríem anomenar la seva filosofia poètica –però que ell no ho considera tal, potser sí “cosmovisió”-, bascula entre dues negacions: no es definiria, ni com a pessimista, ni com a optimista, sinó com a poeta, malgrat tot, esperançat.

A continuació transcrivim uns quants poemes d’Antoni Prats:

Viet-Nams

El televisor regalima

sang novella, com cada dia.

Asseguts al sofà, parlem.

L’esguard s’hi decanta un moment.

La veu ens diu, com cada dia,

el mateix desgavell:

més runes i més morts.

Però

no sols hi ha sang

i mort

a les runes dels Viet-Nams;

també hi ha esguits de sang

per la catifa i els seients,

també hi ha morts que pel carrer

cerquen d’algun estrany

l’estrany secret que ningú no sabem.

(Febrer, 1972)

El teu país és una runa satisfeta.

I has après que l’adéu serà molt fred,

com el bac dels orígens.

Senzillament,

et faràs a un costat

perquè altres puguen beure

seguint un cant divers.

Algú et servarà un silenci

roquer i de muralla.

(Amb rams d’olivera i grapats de sorra,

agraït, li prepares un present.)

Però el teu nom aviat s’esvairà

en el silenci sense vora

dels astres.

(Déu)

Impassible al fervor de l’aigua,

perdé primer els peus,

i tot seguit deixà de copular.

No trobava el camí ni recordava cap drecera

i no sentia ja el desig de les petites coses.

Les mans a poc a poc se li trencaven

en evitar deixar empremtes.

Després se li descomponia el rostre

car rebutjava els fràgils fruits del fang.

Ara és només

un ull buit i infinit.

Let it be

Quan totes les paraules fugen

i et deixen sol enmig del bosc,

l’atzar té sempre una resposta.

1974

Ja coneixies Botticelli,

i havies oblidat potser

les ales i les mans del Greco.

La sospita de Freud arreu et perseguia.

Tal vegada els daurats i els mil blaus de Fra Angèlico

perduraven al fons,

on els vents es barregen,

rere deesses d’arrissats cabells.

I així de rossa i blava sorgiria entre ones,

la dona que estimaves.

La vora de cinquetes fulgurava,

i en una balma, sols davant la mar,

per primer cop vau fer l’amor.<

El seu somriure boig va consumar la festa,

i per molt temps t’habitaria la memòria.

Aleshores la dama semblava, més que jove,

ingènua i ardent, bastida sols de llibres.

De fet, corria encara per les venes

algun temor elemental, d’anar per casa.

Al capdavall, les paraules

Per fer inoblidables uns quants mots,

només cal un paper i un pobre llapis.

Perquè arrelen a lloure en la memòria,

primer han de gratar el pensament

i després dir molt més

que un bon diccionari.

QUÈ SE N’HA FET, ai, d’aquell xicot golafre

de notícies i amplis horitzons?

T’adones que ha passat ja per a tu

el temps d’iniciar rutes novelles.

Tu, que et deleixes escurant pinyols,

ara voldries no haver de trobar-te

amb tants viatges només projectats,

amb tants finals per assolir encara.

I tractes d’encongir-te l’ampli món

fins fer-te’l abastable per a uns ulls

llaminers dels llampecs massa fugaços

de la rara, difícil harmonia.

Rèquiem

(A Joel R. G., in memoriam)

Si el món s’acaba.

Si s’anuncia l’aurora.

Si truca a la porta un demà inesperat.

Si quelcom passat ens fa l’ullet.

Si pel telèfon oïm la veu d’un amic.

Si tenim missatges penjats a la pantalla.

Si trobeu una carta amb el vostre nom,

amb el meu nom,

amb el seu nom.

Si algú ha escrit el nom d’aquell altre.

Si algú demana per mi.

Si la nit té les hores comptades.

Si tothom té les hores comptades.

Si l’aurora s’acaba.

Si un nou món s’anuncia.

Si un amic truca a la porta.

Si ens fa l’ullet el demà somniat.

Si pel telèfon oïm la veu d’ahir o de despús-ahir, insistent.

Si trobeu un missatge penjat a la pantalla amb el vostre nom,

amb el meu nom,

amb el seu nom.

Si algú ha escrit el meu nom en una carta.

Si demana algú per aquell altre.

Si la nit ha escrit el meu nom.

Si algú té les hores comptades.

Si la nit demana per mi.

Si un món novell s’acaba.

Si de nou s’anuncia l’aurora.

Si…

(17-VII-2000)

Dic el teu nom,

saó de l’aigua.

Dic el teu nom

i el diu el fang.

Dic el teu nom,

claror diversa.

Dic el teu nom,

vell i novell.

Dic el teu nom,

xifra dels guanys.

Dic el teu nom,

final del fred.

Dic el teu nom

cercant un llamp.

Dic el teu nom

si dic llamp o ble encès.

Dic el teu nom

sense saber-lo encara.

Dic el teu nom

per sempre més.

Molt agraïts a l’Antoni Prats per la sessió i la poesia que ens va oferir.

Text: Tomàs Maria Porta

Fotografies: Aureli Ruiz