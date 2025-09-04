«Papers de Versàlia, 25 anys de poesia» Conversa amb Josep Gerona Fumàs i Esteban Martínez Serra

El grup de poesia Reversos ha convidat dos dels fundadors de Papers de Versàlia, Josep Gerona Fumàs i Esteban Martínez Serra, a la sessió que tindrà lloc el dimarts 23 de setembre a les set del vespre a l’espai VilaWeb.
Enguany celebrem el 25 aniversari de Papers de Versàlia, una associació sense ànim de lucre que d’ençà del 2001 treballa en diferents iniciatives per promoure la creació poètica i la seva difusió. Conversarem amb dos dels membres fundadors del grup sobre les activitats que han desenvolupat en aquest període de temps.
El col·lectiu de poetes fundadors, tots de Sabadell, estava integrat per Marcel Ayats (Sabadell 1956 – 2020), Josep Gerona (Sabadell, 1956), Esteban Martínez (Figueres, 1962), Quilo Martínez (Santa Cruz, Xile, 1945) i Josep Maria Ripoll (Barcelona, 1962).
Durant aquests anys Papers de Versàlia ha editat més d’una setantena de llibres en diverses col·leccions (Plaquettes de poesia, Col·lecció “Zona Blanca”, Col·lecció “La Galeria”, “Quaderns de Versàlia” i “Àlbums Versàlia”, principalment), i ha organitzat cicles de lectures poètiques tant a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, amb el títol “Llegir poesia en temps de crisi”, com al Centre Excursionista de Sabadell i a l’auditori del Casal Pere Quart.
Cal destacar, així mateix, l’estreta relació que Papers de Versàlia ha tingut amb el món de l’art des dels inicis del grup. Nombrosos artistes plàstics i músics han volgut col·laborar amb el col·lectiu en la tasca de difusió de la poesia i les arts en general.
Josep Gerona Fumàs és llicenciat en Història i va exercir de professor d’institut. Compagina la seva dedicació a la pintura amb l’escriptura en català i castellà. És membre fundador de Papers de Versàlia.
Ha publicat sis llibres de poesia en català: Quan deixaré de creure (Premi L’Espurna del Clot. Ed. Viena, 2000); Àlbum de noses (IV Premi de Poesia Parc Taulí. Ed. Corporació Parc Taulí, 2001); Trompar l’ull (Arola Editors, 2004); Hospital General (Ed. Emboscall, 2007; una part del llibre i sota el títol “Tirar pel tort”, va guanyar el 1r. Premi de Poesia Certamen literari Clara Alzina, “Ordint la trama”, 2006); El no-res perdura sempre (Premi Pollença de Poesia 2020, El Gall Editor, 2021.) i Les coses d’un home sol (Témenos Edicions, 2024).
En castellà ha publicat dos llibres de poesia: La Vida Original (Ed. Papers de Versàlia, 2007) i Espejo de gran ciego (Ed. Papers de Versàlia, 2022).
Mnemòsine amnèsica (Edicions de Gràfic Set, 2006) és un recull dels seus articles de premsa sobre art i cultura.
Com a artista plàstic ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives.
Esteban Martínez Serra és professor de llengua i literatura espanyola. Va ser director de la revista literària “Fragments” i és membre fundador de Papers de Versàlia.
Ha publicat dotze llibres de poesia: Palabras indefensas (Colec. Juan Ramón Jiménez, 1999, Premio Hispanoamericano Juan Ramón Jiménez); Las voces de la sombra (Ed. Osuna, 1999); A los frutos tardíos (Ed. Devenir, 2002); Penúltimos poemas últimos (Accèssit del Premio de poesía Julio Tovar 2003. Colec. Ediciones Nuestro Arte, 2004); Paisajes de la voz (Ed. Papers de Versàlia, 2005); Amarres (Ed. Papers de Versàlia, 2009); Las luces nómadas (Bartleby Editores, 2010); Carencias (Bartleby Editores, 2015); El lento aprendizaje de la paciència (Bartleby Editores, 2019); El temblor (La Garúa, 2022); Cuaderno japonés y otros poemas breves (La Garúa, 2023) i Qui ens dirà demà? (Ed. Papers de Versàlia, 2024).
Us hi convidem a assistir!