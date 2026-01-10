Conversa sobre poesia amb Miquel-Lluís Muntané

El pròxim 27 de gener encetarem la temporada de sessions del grup Reversos després de les vacances de Nadal. I ho farem amb una veu important de la poesia actual, l’escriptor, periodista, sociòleg i traductor Miquel-Lluís Muntané.
Miquel-Lluís Muntané (Barcelona, 1956) va iniciar la seva trajectòria professional com a docent en l’ensenyament secundari i col·laborador en diverses empreses de l’àmbit editorial. Ha sigut professor a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona i membre del Consell de la Cultura de Barcelona, així com president de la Federació Catalana d’Associacions UNESCO i de l’Associació de Crítics Musicals en Llengua Catalana. Col·labora amb regularitat en els mitjans de comunicació i va ser reconegut el 2007 amb el Premi Climent Mur pels seus treballs en el camp de l’associacionisme cultural.
Com a escriptor ha conreat gairebé tots els gèneres de la literatura: novel·la, narració curta, biografia, conte infantil, assaig, teatre, traducció i poesia. Ha traduït diversos autors francesos, com Robert Vinas, Cyril Collard i Pascal Quignard i també ha sigut traductor d'”El Correu de la UNESCO” al català. Així mateix, va ser editor i director de la revista “Saba Poètica”, especialitzada en poesia, que va publicar trenta números entre els anys 1980 i 1992.
Centrant-nos en la poesia, Miquel-Lluís Muntané ha publicat aquests llibres: L’esperança del jonc, Edicions Rondes, 1980; Llegat de coratge, Edicions del Mall, 1983; A influx del perigeu, Dalmau Editor, 1985; L’altra distància, Pagès Editors, 1994; El foc i la frontera, Rúbrica editorial, 1997; Migdia a l’obrador, Pagès Editors, 2003; El tomb de les batalles, Papers de Versàlia, 2009; Hores tangents, Ed. Emboscall, 2012; Carta de navegar (Antologia de poesia amorosa), Ed. In-Verso, 2014; Qualitats de la fusta, Parnass Edicions, 2016; Horas tangentes, Ediciones La Discreta, 2019; Passatges, Editorial Llibres del Segle, 2020 i L’ull i el sextant, Témenos Edicions, 2023.
I també esmentarem la seva darrera obra, Tessel·les, un recull de textos sobre poesia (Comte d’Aure, 2025).
Quant a les traduccions de la seva poesia, La hiedra obstinada recull una traducció al castellà dels poemaris L’altra distància i Migdia a l’obrador (traducció de José Antonio Arcediano i Antonio García-Lorente), Ediciones de La Discreta, 2010; Les Heures Fertiles, és una antologia de poemes traduïts al francès (Tèmenos Edicions, 2020) i Cartografía del fuego, Editorial La Discreta, 2025, reuneix tres dels seus llibres en una traducció de Silvia Rins i Antonio García Lorente.
Ha estat inclòs en l’antologia bilingüe Enfin libres, 25 poète catalans, dirigida i traduïda per François-Michel Durazzo, Ed. Maison de la Poesie Rhône-Alpes, 2024, corresponent al número 69 de la revista Bacchanales.
Esperem que la sessió sigui del vostre interès. Esteu tots convidats!