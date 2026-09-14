«Conversa sobre poesia amb Maria Josep Escrivà»

L’acte que inaugura el nou curs del grup de poesia Reversos a l’espai VilaWeb tindrà lloc el dilluns 28 de setembre a les set del vespre. En aquesta ocasió hem convidat la poeta Maria Josep Escrivà, del País Valencià.
Maria Josep Escrivà Vidal (el Grau de Gandia, 1968) és poeta i narradora. Llicenciada en Filologia Hispànica (1991) i doctorada en Filologia Catalana (2000) per la Universitat de València, va treballar com a professora de català a l’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Dénia. Va ser responsable, en el període 1999-2016, de la secció de Literatura del CEIC Alfons el Vell de Gandia. Actualment, dirigeix la col·lecció de plaquettes «Razef» d’Edicions 96, on fa de correctora lingüística i editora.
La poeta saforenca, durant tres dècades i escaig, ha publicat vuit llibres de poesia i una antologia extensa:
Remor alè, Tres i Quatre,1993. Premi Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó.
A les palpentes del vidre, Columna,1998. Premi Marià Manent de poesia.
Tots els noms de la pena, Edicions de la Guerra, 2002.
Flors a casa, 2007, Edicions 62. Premi de poesia dels Jocs Florals de Barcelona.
Cal·ligrafies al buit, Miquel Plana ed., 2011. (Ed. de bibliòfil).
Serena barca, Edicions del Buc, 2016. Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de poesia.
Sempre és tard, Proa, 2020. Premi Miquel de Palol.
La casa sota la lluna. Antologia (1992-2022), Pagès Editors, 2023.
L’alegria de l’oblit, Edicions 62, 2025.
Part de la seva obra poètica ha estat recollida en diverses antologies i inclosa a Parlano le donne. Poetesse catalane del XXI secolo (Nàpols, 2008) i més recentment a l’antologia Women Writers in Catalan (2017).
És coautora amb Pau Sif de l’antologia Ai, València! Poemes (1017-2002). Amb Josep Lluís Roig es va encarregar de l’edició de L’inventari clement de Gandia, original fins aleshores inèdit de Vicent Andrés Estellés, guanyador del premi Ausiàs March de l’any 1966.
Com a narradora, ha publicat diversos llibres de narrativa breu. En són mostra Àngels de nata (2013) i el relat poètic L’Home del Capell de Palla (2017). Ha escrit el conte infantil, Tenda d’animals, Premi Carmesina de literatura infantil l’any 2018.
Maria Josep Escrivà ha col·laborat en diversos mitjans com a crítica literària: Caràcters, Reduccions, Levante-EMV, o L’Aiguadolç.
És administradora del blog literari Passa la vida.
Té obra traduïda a l’alemany, l’anglès, el castellà, el croat, l’èuscar, el francès i l’italià.
El 2025 va rebre el Premi Roís de Corella a la trajectòria literària.
Tots hi esteu convidats!