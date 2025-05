Conversa sobre poesia amb Fe Ferré. Lectura de poemes

El grup de poesia Reversos us convida a la pròxima sessió que se celebrarà dimarts 27 de maig a les set del vespre a l’espai VilaWeb. En aquesta ocasió comptem amb la poeta Fe Ferré.

Fe Ferré Ferraté neix a Barcelona i viu entre la ciutat i el seu poble d’arrel i cor, Cabassers (Priorat). És metgessa de professió i apassionada per l’ésser humà, la vida, l’art, la ciència, la dansa, la literatura, la psicologia, la natura i el conreu de la terra.

L'escriptura, i principalment la poesia, esdevé per l'autora un acte d'expressió del seu calidoscopi vital. Ha publicat nou llibres de poesia: Alquímia d'aigua (Òmicron, 2010); Alquímia de foc (Òmicron, 2012); En clau de lluna (Editorial Germania, 2014); Alquímia de paraules (Editorial Neopàtria, 2016); Camí de margarides (Comte d'Aure, 2018); Converses amb l'arbre de Júpiter (Comte d'Aure, 2021); Pols a les sabates i petjades al cel (Neopàtria, 2022); i El cant d'una terra (Labanya, 2023).

Ha estat finalista del Premi Benet i Caparà, 2010 amb Alquímia de foc, Premi Flor natural dels Jocs florals de Calella, 2021 per Diàlegs sense pentagrama, Premi Miquel Arimany, Masies de Roda, 2021 per Dibuixos de sang i cel i Premi de poesia Xavier Casp per Pols a les sabates i petjades al cel.

Forma part dels autors del llibre col·lectiu Poesia som nosaltres (El punt volat, 2024).

Hi esteu tots convidats!