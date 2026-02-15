Conversa sobre poesia amb Emili Rodríguez-Bernabeu

El grup de poesia Reversos us convida a la xerrada amb el poeta del País Valencià Emili Rodríguez-Bernabeu (Alacant, 1940), que tindrà lloc a l’espai VilaWeb el dimarts 24 de febrer a les set del vespre.
Emili Rodríguez-Bernabeu és poeta i escriptor de crítica literària, articles periodístics i assaig, principalment, i autor d’una novel·la. Estudia Medicina a València, on freqüenta el cercle literari del poeta Xavier Casp (1915-2004). Entre altres futures eminències literàries del cercle de Casp, hi havia els joveníssims Joan Fuster i V. Andrés Estellés. Endemés, es relaciona amb estudiants de Lletres, alguns dels quals escrivien poesia, i amb ells publica poemes en el llibre Poetes universitaris valencians, prologat pel reconegut lingüista M. Sanchis Guarner. Un cop acabats els estudis de Medicina a València, exercirà com a especialista en cardiologia a Alacant, una ciutat ben present en el rerefons de la seua obra poètica.
Ha publicat setze llibres de poesia i l’Obra poètica completa (Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2017). Els dos darrers llibres són: Poesia científica (2018) i L’eternitat (2023). La finitud de la condició humana farà de fil innervador de la temàtica tan variada dels seus llibres, on són reconeixibles altrament els diversos períodes vitals i la polièdrica condició humana.
Ha rebut nombrosos guardons, entre els més destacats: el Premi Ausiàs March de Poesia de Gandia (1971); Premi Carles Rahola d’Assaig de Ciutat de Girona (1993); Premi dels Escriptors Valencians (1997); Premi Vicent Andrés Estellés (1999); Premi de la Crítica a la Creació Literària de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana per Obra Poètica Completa (2018); Medalla de l’Acadèmia Valenciana de La Llengua (2023); i el Premi Precrea a la Creació Literària de les cinc universitats del País Valencià (2024), entre altres.
Rodríguez-Bernabeu ha estudiat i divulgat la poesia d’altres poetes, els del seu entorn alacantí sobretot, com la del poc conegut encara Joan Valls (Alcoi, 1917-1989). D’altra banda, el seu interès pels assumptes públics, els culturals sobretot, han propiciat nombroses col·laboracions assagístiques en la premsa i algun llibre de marcat caràcter social i polític, com Alacant contra València (1994).
Us convidem a la conversa amb el poeta convidat d’aquest mes, no hi falteu.