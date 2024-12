«Conversa sobre poesia amb Carles Duarte i Montserrat. Lectura de poemes»

El passat vint-i-sis de novembre el grup Reversos vam dedicar la sessió a l’obra poètica de Carles Duarte i Montserrat. Nascut a Barcelona l’any 1959 ha destacat com a lingüista (especialista en llenguatge administratiu i col·laborador de Joan Coromines), polític (secretari de la Presidència del darrer govern de Jordi Pujol), activista (primer president de la Fundació Catalunya Fons, president de la Fundació Pere Coromines o de la Institució Francesc de B. Moll, entre d’altres) i diverses activitats més en les que ha tingut un paper notable.

Nosaltres ens hem volgut centrar exclusivament en el Carles Duarte poeta, l’obra del qual és prou coneguda i reconeguda arreu, com ho demostra els premis que ha guanyat: Premi Cadaqués a Rosa Leveroni (1995), per Cohèlet, Premi Vila de Martorell (1996), per Ben Sira, Premi Crítica Serra d’Or de poesia (2004) per El centre del temps, Premi de la Crítica Catalana de poesia (2014) pel llibre Alba del vespre i, naturalment per la traducció a diversos idiomes de la seva obra.

La seva primera obra la va escriure en castellà arran del cop d’estat a Xile i la mort de Salvador Allende, influenciat per Pablo Neruda. L’any 1979 va posar en marxa la revista Maig on va publicar els seus primers poemes en català, que formarien part del poemari Vida endins (Editorial Moll, 1984).

Dins la seva obra poètica destaquen:

El somni, La Magrana, 2000.

Tríptic hebreu, La Magrana, 2002.

El centre del temps, Edicions 62, 2003.

Els immortals, Tres i Quatre, 2006.

Arwad (amb il·lustracions d’Antonio Hervás), Papers de Terramar, 9, 2009.

Ausencia / absència / absence (fotografies de Manuel Cohen; ed. trilingüe català-castellà-francès), Pagès Editors, 2015.

Memòria de la llum, Tres i Quatre, 2016.

Carles Duarte també és narrador. De la seva obra narrativa podem destacar:

Somnis, Columna, 1994.

Cèrcols de llum, Vilatana, 1999.

Ulls encendrats, Editoral 3i4, 2005.

Als llavis duc una fulla de menta. Retalls de memòria, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008.

També cal esmentar el seu vessant de traductor, en el qual destaca la traducció de l’obra d’Helénè Dorion, poeta que aprecia especialment per l’interès que comparteixen per l’obra de Plotí i Borges. Tots dos s’atansen a la poesia des del pensament i s’allunyen de la filigrana formal.

L’entrevistador comença la conversa preguntant si el corbatí que sol lluir Carles Duarte fa poeta. Duarte deixa anar una rialla divertida i contesta que “el corbatí és una manera somrient de vestir-se d’una manera formal”.

En ser preguntat sobre la seva concepció de la poesia, respon que “cerca la respiració d’una música nua, tendeix al ritme clar d’allò que és essencial, a la depuració expressiva. S’hi fan presents d’una manera constant el paisatge i les referències culturals del Mediterrani. I té com a temes centrals la tendresa (la pell, el desig, el coneixement per mitjà del tacte…), el somni (com a motor de l’existència, com a lectura subjectiva i personal de tot allò que succeeix, com a territori on la creativitat es mou amb més llibertat…) i l’oblit (com a extinció del record, com a horitzó incessant que devora tot el que existeix…).”

Afirma que la poesia no ha de ser un exercici només retòric. Cal que sigui un mirall en el qual et reflecteixes i et busques per trobar el teu autèntic jo. Per això ha de ser veraç i lúcida. Això no és incompatible amb la recerca de la bellesa catapultada a aconseguir l’emoció d’aquesta sinceritat i recerca interior. La poesia és un acte de comunicació amb la voluntat de construir ponts amb els lectors… La musicalitat, la melodia és important, però ressalta la importància de la imatge “perquè és capaç de dur-te més enllà de tu mateix.”

Insisteix en el fet que la poesia és un gènere absolutament vigent. Lliga amb la brevetat i essencialitat contemporànies. És molt antiga i, encara que avui sigui minoritària, té uns valors —la intimitat i l’essencialitat— que ens commouen i consolen. Com a projecció i reconeixement de la dimensió estètica i espiritual de l’ésser humà l’acompanyarà sempre com la música, la pintura o l’escultura.

Carles Duarte lliga la vida i la seva necessitat d’escriure. Els escriptors en general i els poetes en particular necessiten per viure plasmar en paraules les seves experiències, els seus esquinçaments, els seus somnis, els seus anhels. Així les viuen més intensament i perceben que encaixen millor en la vida que els ha tocat viure. Per això afirma que, sense l’escriptura, la vida se li faria incomprensible. No es tracta de donar testimoni d’unes vivències sinó de “pair viure” i compartir-ho.

En ser preguntat sobre els poetes, escriptors i pensadors que més l’han influenciat, destaca la Bíblia, els manuscrits de Qumran, els presocràtics, Flavi Josep, el món grecollatí, Plotí, Ovidi… També Ramon Llull, Jordi de Sant Jordi (a qui ha versionat al català modern), Borges i Màrius Sampere (de qui fou gran amic).

Per Carles Duarte l’obra literària ha de transcendir el jo individual per tal de ser percebuda pels altres com a part d’ells mateixos. Només ens emocionen les obres d’art que sentim que d’alguna manera ens expressen, en què el jo de l’artista traspassa al jo dels altres.

Una de les característiques de la poesia de Duarte és que vol ser universal. Universal no en el sentit d’internacional, sinó en el sentit de mirar l’univers des de la perspectiva de l’ésser humà i del jo. Això enllaça amb la seva passió per l’astronomia.

Des de fa anys, cada dia observa el cel. Diu: “L’ésser humà és un animal que té una composició d’aigua procedent de cometes que van caure sobre el nostre planeta. Quan es va formar la Terra les temperatures eren tan altes que es va eixugar tota l’aigua que hi havia. Per tant, l’aigua que hi ha a la Terra, ve de fora. Som fills de la mort de les estrelles. Perquè un ésser humà existeixi han d’haver mort estrelles. Els elements compostos de què estem fets nosaltres, només es produeixen en el procés de néixer i de morir estrelles en què els elements principals que formen l’univers, l’hidrogen, l’oxigen i l’heli, es multipliquen i esdevenen els elements compostos de què estem fets nosaltres. Formem part de la Terra i sense la Terra no podem viure. Ens hem aclimatat a la Terra, però, en realitat, nosaltres sentim una immensa nostàlgia de l’univers perquè és d’on venim. L’ésser humà és fill de l’univers, no només de la Terra. Per tant, en el meu cas hi ha aquesta perspectiva, hi ha aquesta mirada, hi ha aquesta necessitat, que té a veure amb la comprensió de qui som, però al mateix temps, amb el plaer infinit, el gaudi, d’aquesta meravella que són les galàxies, les nebuloses, els planetes que tenim al nostre entorn, la lluna…”

La vida comença en cadascú de nosaltres i engloba tots els jos i els nosaltres que podem arribar a ser. Una successió d’espurnes que es van nodrint i que configuren un paisatge. Aquesta perspectiva empàtica i esperançadora amb els lectors, la humanitat i l’univers no amaga l’amargor crítica per la situació actual del món. Pensa que l’actitud egoista i forassenyada dels principals dirigents polítics mundials i de les persones més poderoses fan que visquem en una època inhòspita, insolidària i perillosa. Malgrat que ell vol posar l’accent en els aspectes positius de la vida, no pot mirar cap a una altra banda davant dels aspectes més tenebrosos que tenim al davant.

La tendresa i la bellesa són reivindicacions essencials en la poesia de Duarte. Pensa que és en elles que la vida humana troba sentit, es reconcilia amb ella mateixa i es dignifica. Assaborir la vida amb els altres s’aconsegueix des de la tendresa i se celebra compartint la bellesa. I també destaca el desig: la pulsió primària de l’existència, la força que l’empeny a gaudir de tu mateix amb l’altre. I afirma: “El desig t’afirma davant la perplexitat del món.”

En ser preguntat sobre el seu vers “som arbres de llum”, Duarte diu que la llum és la veu de la matèria. L’ésser humà emet llum. Ens explica que té una relació especial amb els arbres, li agrada tocar-los, perquè són éssers vivents, com les persones. I ens mostra una peça de fusta que duu a la butxaca i que sempre l’acompanya. D’altra banda, sense la llum del sol no existiria la vida. Això explica que el sol sigui el centre de moltes religions.

També hem parlat de la seva col·laboració amb altres artistes: gravadors, escultors o músics, però, especialment fotògrafs. Ha col·laborat, entre d’altres, amb Francesc Guitart, Kim Castells, Kim Manresa, el francès Manuel Cohen o la fotògrafa d’origen veneçolà Maite González o el seu fill Gerard Duarte, a banda d’haver fet ell mateix una exposició fotogràfica que després es va transformar en un llibre, Albades i crepuscles.

Finalment, clourem aquesta crònica amb algunes de les poesies del nostre convidat que van ser llegides per ell mateix i pels membres de Reversos:

XXIV

Com coneixem Déu? Com un principi que plana damunt de la natura intel·ligible i de l’ésser real

Plotí, Ennèades, I.1.8

Conec Déu en la por i en l’oblit,

en el buit solitari de l’odi,

en el gest dolorós del ponent,

en la mà que s’arrapa a la pluja.

Conec Déu en l’onada que esquinça,

en l’impuls del desig i en els cims desolats,

en la pell, sense temps, de la tarda.

Conec Déu en la nit i el silenci,

quan la Terra es clivella,

en l’esclat d’aquell astre llunyà

que ara es fon en el buit.

Conec Déu en uns ulls que agonitzen,

en l’instant de trencar-se el vell fil invisible.

Conec Déu en els límits del blau.

El silenci, La Magrana, 2001

“Podríem dir encara moltes coses, però no acabaríem.

La conclusió és aquesta: “Ell és tot””

ECLESIÀSTIC, 43.27

Déu és el temps

i és també la matèria del somni,

l’esfera de la Terra

i la llum del Sol,

i, amb el col·lapse de núvols de pols,

construeix les estrelles.

Déu és el vent

i l’origen del vent,

i és també la tendresa,

i els sentits que s’encenen,

i l’origen de l’aigua,

i el pa i el vi,

i el mar i els cims més alts.

Déu està sol,

com la nit

—tan sol com tu ho estàs endins de tu—,

i va teixint

sense repòs

la vida.

Tríptic hebreu, Poesia 3i4, 2004

L’hoste silent

Deso els ulls al ponent.

El dia es mou.

Hi ha un lliurament total

en aquest gest darrer.

Entre nosaltres cerco

mirades que agonitzen,

que perden el Sol

definitivament.

El mirall va cremant les imatges.

He perdut unes mans.

L’aigua.

Un cos d’infant s’abraça a les onades.

El vent és gris

i escolto

el batec fatigat dels objectes immòbils.

El centre del temps, Edicions 62, 2003

Navegant a través de les estrelles

Àvids de vida,

assedegats d’horitzó,

som un gest del paisatge.

Arbres de riba,

el nostre món neix i mor dins d’una pell de llum:

vivim als ulls,

ens construïm d’onades i de somnis.

Enfonsem les arrels en una terra antiga,

de vinyes i oliveres,

de paraules treballades pels segles,

d’insaciables anhels de descoberta.

No tenim nom,

som ombres d’altres rostres que van ser,

cerquem el nostre nom en el passat,

en un trajecte que tot just si arribem a intuir.

La nostra geografia és la del mar

i naveguem per ser, desaprenent-nos.

El vespre ens duu la veu de les estrelles;

el cant que ens il·lumina

en la tenebrosa encesa del crepuscle.

Ens mena el vent de les constel·lacions.

dins de la nau, l’esguard és el destí.

No hi ha sinó una ruta

i hi retrobem qui érem.

Mirant els astres,

sentim una nostàlgia d’univers.

Cartografiem la nit,

naveguem nus,

en silenci,

a través de les estrelles.

Alba del vespre, Edicions 3i4, 2013

Ulisses

Per a Artur Carulla

Sóc Ulisses

i reprenc el seu viatge,

encarno els seus somnis.

Ressegueixo les costes,

en el camí del Sol cap a ponent,

exploro els mars d’Hespèria,

travesso la mar Roja fins a atènyer l’Índia,

cerco arreu esguards on descobrir-me,

on ser de nou enllà de mi.

Navego nits

seguint rutes d’estrelles,

em bec la vida

a blaus glops d’aventura,

vestint de llum la meva pell de terra,

els ulls ferits de tanta claredat,

d’aquest silenci on llisquen les onades

com un plany infinit sense consol,

com un cant de vida consumant-se.

Sóc Ulisses

i torno amb ell al tacte de la sal.

Tremola el gest

davant del vent salvatge.

I em desafia la tempesta

que impregna l’aire

amb la incessant mirada de la mort.

Penso en Arvad,

la ciutat dels meus pares,

illa i recer d’estesos horitzons,

la casa,

olor de mar,

on dormen els meus ulls

tot i que jegui enmig de les onades

O en unes terres que el meu cos ignorava.

La vida és descoberta

i és retorn,

i el mar hi entra

per totes les clivelles.

Arwad, Papers de Terramar, 2009

OR I MAGENTA

Embriac de llibres i de lletres,

reclòs en un motet de Bach,

on l’home i l’univers es reconeixen,

em convoques al magenta i a l’or

d’aquest crepuscle.

Amb la mirada atònita i encesa

celebrem en silenci aquest instant

tan pur, tan fràgil, tan fugaç,

que va lliscant cap al morat i el porpra,

l’onada de la llum que es desa i mor

als peus de sorra de la nit.

La joia i l’abisme que ens uneixen

els somnis que érem,

la nostàlgia d’infinit que som,

les nafres que es reobren,

les mans de seda d’aquesta alba.

Alba del vespre, Edicions 3i4, 2013

Text: Tomàs Maria Porta Calsina

Fotografies: Aureli Ruiz