Conferència sobre la poesia de Josep Carner pel Sr. Narcís Garolera

El grup de poesia Reversos, el passat 28 de febrer, va celebrar una sessió dedicada a Josep Carner. La conferència va ser impartida pel catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat Pompeu Fabra, senyor Narcís Garolera, gran admirador de Carner, i un dels màxims especialistes en l’obra de Jacint Verdaguer, Josep Pla, Josep-Maria de Sagarra o Carles Fages de Climent, a més d’autor, entre moltes altres obres, d’una important autobiografia: “Galeries del record. Memòries d’un filòleg.”

L’acte va comptar amb una nombrosa assistència de públic, que va omplir l’espai Vilaweb de gom a gom i es va mostrar molt interessat per les explicacions del conferenciant, així com en la lectura dels poemes de Carner.

En Narcís Garolera va començar explicat que en Josep Carner és considerat un poeta noucentista, però que el seu primer llibre líric “Llibre dels poetes” (1904), és més aviat modernista, encara que hi comença a destacar la ironia que serà un dels trets distintius de la seva obra. Curiosament, qui tractà aquesta obra amb més entusiasme fou el crític madrileny Andrés González-Blanco que a la revista Nuestro Tiempo, va escriure que volia estudiar un “gran poeta” -en Carner tenia llavors 19 anys-. Explica, comparant-lo amb Heine, que Carner té “un sentimentalismo mórbido, algo menos tenebroso y más riente que el del cantor alemán». El crític considera el català un «poeta virgen», però «prometedor». El troba modern –en contrast amb els poetes castellans coetanis–, original –en el fons i en la forma–, n’elogia el «sentido de la poesia de lo pequeño», i el veu «cantor ideal de las cosas reales». L’orientació poètica de Carner –conclou– «es nueva en España».

Tot seguit el conferenciant ens va parlar de l’etapa noucentista de Josep Carner, que va de l’any 1906 a l’any 1920. Aquesta és la seva etapa més coneguda i estudiada i des de la qual es va difondre el tòpic de ser “una poesia com a joc verbal que, partint del pretext d’un simple element paisatgístic o una anècdota qualsevol, de vegades un detall minúscul, desplegava tot d’insospitades figuracions, sense que hi apareguessin els conflictes interns del jo, com si el pudor, la reserva o l’escut de la ironia mantinguessin el poeta projectat només enfora, convertit en pura energia verbal capaç de transfigurar màgicament tot allò que tocava.”

Els poetes noucentistes volien depurar la poesia de tot romanticisme que la feia “impura”. Especialment, de l’efusió passional i el sentimentalisme. Per contra, pregonaven la contenció, la mesura i el distanciament clàssics. Aquesta teoria estètica, pel que fa a Carner, esdevingué una despersonalització o ocultació del jo. Esdevé un espectador passiu o quasi passiu. Carles Riba va dir de Carner: «el cas més pur de lírica que s’hagi donat entre nosaltres». En aquest sentit, Carner utilitza la fal·làcia patètica, projectant sentiments humans a la naturalesa. Escriu a «Pietat»:

“A l’arbre hi ha una fulla que està a punt de caure,

i l’últim raig de sol –que ho sap– encar la daura.”

El primer llibre “noucentista”-Eugeni d’Ors dixit- de Carner és Els fruits saborosos (1906). “Poemes simbòlics, domèstics, amables i figuratius semblants a les pintures del seu contemporani Pierre Puvis de Chabannes.

«Camperola llatina» és un exemple arquetípic de poesia noucentista, i Carner la dedica a Eugeni d’Ors.

“Alada, vora el solc ets arribada,

Y ‘t decantes un xic a la claró

Y mitx augusta, mitx espellifada

Te corones ab l’or de la tardó.

Tens la cintura fina y abrivada,

Y el sí d’una naixent promissió;

Canta la teva boca, incendiada

Com una rosa del Anacreó.

Y fas anar la teva grana en doyna

Com sobirana que escampés almoyna

Y ‘t rius del pobre Gàlata ferest.

Y may sabràs que dins la terra amiga

Jeu enterrada una deessa antiga

Que vetlla per la gràcia del teu gest.

Verger de les galanies (1911)

L’any 1918 publica “Retorn a Catalunya”, un poema també noucentista, però amb diferències importants respecte a “Camperola llatina”. Rebaixa l’idealisme. Descriu un paisatge amb figures més real. Quan Carner el va escriure encara no havia marxat de Catalunya i té la forma de sonet invertit.

Ja veig damunt la serra de foc el nostre pi.

O gent que per les feixes daurades feu camí!

Em sobta com un vi

La força tota vella i humil que ens agermana.

(És viu com la ginesta i com el blau marí

El teu escarafall, o noia catalana!).

O com rieu a l’hora del vespre, masos blancs,

Entre pallers que volten, pacífics, vostres viures

Pensant que tots vosaltres teniu, per éssers lliures,

Bosquet, i blat, i vinya, i un marge amb tres pollancs!

Voldria, essent més íntim de valls i fondalades,

Dî encara tes lloances, o terra de salut!,

En mig de coses fosques i vides oblidades,

Com aquest grill que sento dins un camí perdut.

(Bella terra, bella gent, 1918).

Carner va marxar de Catalunya l’any 1921. Havia guanyat les oposicions al cos diplomàtic espanyol realitzades per tal d’apaivagar l’estretor econòmica en què vivia. Pels catalanistes aquest pas professional del poeta fou viscuda com una “deserció”.

L’any 1924 va publicar La inútil ofrena, un poemari amorós on el poeta reprèn temes lírics. Del primer és el sonet titulat «Joc de tenis», que el poeta refarà anys a venir (a Poesia, 1957). El conferenciant en va llegir les dues versions, tot i constatar les referències literàries a Wordsworth i Coleridge i pictòriques: Constable.

Primera versió:

JOC DE TENIS

Anaves damunt l’herba de la prada

Y volava ton braç adolescent

Y pel filat de la raqueta alçada

Hi passava la llum del sol ponent.

La pau dominical tan dilatada

Y ta faç d’ingleseta y l’amatent

Joc seriós, ma vida han encisada.

D’un “pastô reformat”, pàlidament

Te veya filla; entorn del presbiteri

Cullies roses; contes de misteri

Amaves, y el blancatge y els infants.

Jo, oficial, de les Índies arribava…

Mon clos vermell, altíssim, s’inclinava…

Carros de fenc, passaven odorants.

(Verger de galanies, 1911)

Segona versió (en cursiva els canvis) :

JOC DE TENIS

Anaves damunt l’herba de la prada

I volava el teu braç adolescent,

I pel filat de la raqueta alçada

Travessava la llum del sol ponent.

La pau dominical tan desesmada

I ta falç d’angeleta i el rabent

Joc seriós m’encisen la diada.

D’un rector reformat, pàl·lidament,

Et veia, filla; entorn del presbiteri

Collies roses; contes de misteri

Amaves i el blancatge dels infants.

Jo, oficial, de Singapur venia.

Alt, vermellenc, et feia cortesia…

Carros de fenc passaven odorants.

(Poesia, 1957)

L’any 1939 abandona la carrera consular i s’exilia a Mèxic, on fa de professor al Colegio de México, fa traduccions de l’anglès al castellà. Escriu El Misterio de Quanaxhuata, que després ell mateix versionarà al català: El Ben Cofat i l’Altre (Perpinyà, 1951).

L’any 1940 publica a Mèxic i en castellà Nabí, enllestit en català abans de la guerra, però no publicat en català fins a l’any 1941 a Buenos Aires. És la seva obra en vers més important. És un llarg poema narratiu, polimètric. El protagonista, Jonàs, rep de Jahvè la missió de nabí (en hebreu “intèrpret de Déu”): ha d’anar a parlar en nom diví a Nínive, Assíria. Els primers versos diuen:

Al primer traspuntar d’un ventós solixent

D’alta cella vermella,

Al jaç de ginesteres es mou espessament

Jonàs, sota el fibló d’un manament:

-Vés a l’esclat de Nínive, trasbalsa cada orella,

Retruny per la ciutat:

“Jo, Jahvè, sé la vostra malvestat:

De tant de pes la meva destra s’ha cansat.”

L’any 1945 s’instal·là a Bèlgica on exerceix de professor a la Universitat Lliure de Brussel·les. Publica diversos volums de poesia, revisa la seva obra completa en vers i la comença a publicar. El volum conté un llibre inèdit: Absència. En el poema del mateix nom reflexiona sobre el sentit que ha tingut per a ell escriure tota la vida en català, haver obeït un manament cívic que ha fet que visqués la major part de la seva vida fora de Catalunya. Malgrat tot, espera que la seva obra perduri. En conferenciant ens llegeix el poema:

Dedicació

Després de tot,

ara que els arbres donen brot,

aquesta llum desarraulida

em farà, vell, mudar la vida.

Perquè en la fulla ja amatent

però tot just sabuda,

trobo la por, l’assecament,

el vent geliu, el gran turment

i la caiguda.

Tot canviant de pensa

faré sagrada prometença:

res de vivent no serviré,

sinó tan sols el que potser

podrà venir

quan jo no vegi dol ni dansa.

Una esperança vull seguir

sense esperança per a mi,

sense esperança ni recança.

No pas que em prengui la malura

de dar-me estil d’omnipotent.

(Déu, tot sencer dins el present,

no s’hi complau ni s’hi detura.)

Dèbil, esclau,

sé la poquesa que m’escau;

però si veig que resta

un poc de mon albir,

em vagarà d’alçar la testa

amb un sospir

que faci d’ales i guiatge,

malgrat el vent incert,

a la sement que es descoratja

abans de caure al solc obert.

No voldré, doncs, massa dormida

en abatuts coixins,

perquè gemec és tota vida

i l’aire tot camins.

Que sigui així mon goig de viure,

aquesta mica de no-res.

El cor oprès,

per nou espai es torna lliure.

En món encara no palès,

res com no puc, m’és tot permès.

Só del futur que lleva.

L’esdevenir roda sens treva:

vull que s’acuiti el seu trepit

i retre, en ell l’ànima meva

al que ultrapassa el meu desig.

I aquesta sort em sigui dada:

passat el viure que em consum,

enllà de pols abandonada,

ésser, en millor diada,

guspira anònima de llum.

¡Oh Moïsés, qui sabrà dir

la gran virtut del teu destí,

oh seny ardent, oh força tesa

fins a morir –

sens cobrament de la promesa

per a no veure-la marcir

en nit planyent o foll camí!

Absència, 1957

Finalment, en Narcís Garolera ens va parlar del problema de la llengua en Josep Carner. Explica que va tenir una influència bàsica d’Eugeni d’Ors i que això va tenir com a conseqüència que fos arbitrari en els temes poètics i l’ús del català. Al contrari que Verdaguer o Maragall, crea noves paraules i usa un llenguatge molt allunyat de la parla popular. “Apuja la llengua a un nivell molt alt, com no havia fet ningú abans.” I afegeix que Joan Coromines li deia que, per llegir la poesia de Carner, el lector havia de “calçar el coturn”, just al contrari del que havia fet Verdaguer. Malgrat això, Joan Coromines fou un admirador de Josep Carner, de qui sabia poemes de memòria i per a qui va fer gestions per tal que li donessin el premi Nobel. Sobretot, però, val a dir que Corominas valorava i admirava el poeta exiliat per fidelitat a Catalunya.

En definitiva, ha estat una sessió memorable, que ens ha atansat a l’obra de Josep Carner i ens ha facilitat els camins per entendre-la i valorar-la.

Text: Tomàs-Maria Porta i Calsina.

Fotografies: Aureli Ruiz