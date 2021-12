Que el nostre cor sigui l’establia

Un Nadal més. Una nova possibilitat de realitzar la nostra comesa principal: ser receptacle de l’infant innocent que malda per fer estada en els nostres cors.

No ens perdem en la fressa externa. No ens perdem en gestos inútils. No ens perdem en foteses. Anem a fons i maldem per descobrir què ens demanen aquestes festes tant nostrades.

Unes festes comuns a molta part de la humanitat, sigui per tradició, sigui per devoció, sigui per negoci,… però tots, en un moment o altre, sentirem com dins nostre desperta quelcom de sagrat, quelcom que ens depassa, quelcom que ens omple de joia i ens fa més bones persones.

Res no estova més l’ànima que la mirada dels infants les festes de Nadal. Justament perquè ells representen tot allò que hi ha de primordial en nosaltres i que, en el decurs de la història, potser hem anat oblidant. L’oblit, però, no s’oposa a l’existència. Malgrat que ens fallin els records, dins nostre habita allò que ens fa persones, allò que ens fa germans. Tots som membres de la mateixa família, malgrat la nostra pobra percepció. Tots compartim dins nostre una espurna de la flama eterna.

Junts, milions i milions de guspires, amb el pensament de ser millors i fer feliços aquells que ens envolten, podem capgirar un món que, si no hi fem res, de mica en mica, va caient en l’absurd de la indiferència, de la manca de respecte, de la perversió de totes les lleis sagrades, que des de temps immemorial ens acompanyen.

No perdem mai de vista això que, any rere any, ens porta l’Infant del pessebre: la certesa de ser llum d’una mateixa Llum, doll de la mateixa Font, humanitat sagrada des del principi dels segles, família de l’Amor més gran.

La realitat ens pot agradar més o menys, però no podem obviar que és la que és. Acceptar la nostra naturalesa única és imprescindible per tastar un bri de la benaurança que tenim atorgada de bell antuvi. Acabo amb les dues darreres estrofes del meu estimat Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, bo i desitjant-vos unes molt bones festes i un 2022 curull d’amor, de respecte i de tendresa.

Procurem ser una mica criatures

amorosint el baladreig raspós

i diguem “Glòria a Déu en les altures”

amb aquell to que ho deien els pastors.

I si tot l’any la mesquinesa ens fibla

i l’orgull de la nostra soledat,

almenys aquesta nit fem el possible

per ser uns homes de bona voluntat.

Regina Ferrando i Ferran

Trobaràs els escrit publicats, amb anterioritat, al web: reginaferrando.simplesite.com

e-mail: regina@reginaferrando.cat

16 de desembre de 2021