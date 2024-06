LA NIT DE SANT JOAN

La revetlla de Sant Joan, una nit màgica i carregada de simbolisme, tornarà a convocar-nos enguany a l’eixida de casa. Malgrat l’edat avançada que ja tenim, la colla d’amics ens reunirem un altre cop per celebrar aquesta festa, amb la mateixa il·lusió i entusiasme de sempre. Aquesta cita anual no és només una celebració, sinó un testimoni de la fortalesa i la persistència de les nostres relacions de complicitat. És una celebració que simbolitza la perseverança de les amistats i l’esperança renovada que ens aporta el solstici l’estiu.

La nova estació començarà amb la nit més curta de l’any, espurnejada per les fogueres de Sant Joan, un foc que simbolitza l’inici d’un nou cicle. A l’eixida de casa també hi haurà foc, tot i que només serà metafòric. Serà el foc de la flama de l’harmonia que s’encendrà amb la mateixa intensitat, en una trobada que es repeteix any rere any, superant les barreres del temps i les circumstàncies personals de cadascú. Serà un moment per a compartir rialles, records i també per dissenyar plans per un futur, en el qual encara confiem.

Prepararem amb cura la taula, presidida, com sempre, per una flor de magnòlia acabada de tallar de l’arbre. I, arribada l’hora, les flaires dels plats i la coca i el cava tradicionals, evocaran memòries compartides que ens portaran de tornada a altres nits de Sant Joan, creant una atmosfera única. Soparem junts, compartirem riures i records, i brindarem per l’estiu que comença. Les converses fluides, les rialles sinceres i les mirades còmplices crearan una atmosfera que només els anys d’afecció poden forjar. Serà una nit de retrobament, on cada mirada i cada somriure reforçarà els llaços que ens uneixen, però també de reflexió, perquè celebrarem la sort que tenim de seguir compartint moments com aquest.

Com cada any, després de brindar per l’estiu que comença, algú pronunciarà la frase que ja és un clàssic en el nostre grup: “i que sigui per molts anys més”. Aquest desig és una declaració de principis que encapsula l’esperança i el desig de continuar celebrant junts molts Sant Joan. És la nostra manera de reafirmar el compromís amb l’amistat i amb la tradició que ens uneix. És un recordatori que, malgrat els canvis inevitables de la vida, hi ha coses que romanen constants. És una frase que no només desitja longevitat a la nostra trobada, sinó que també celebra la força de la nostra germanor i la bellesa de mantenir vives les tradicions.

En un món on les relacions humanes sovint es veuen afectades per la pressa i les noves tecnologies, mantenir aquesta tradició anual és un acte de resistència. És un moment per desconnectar de les preocupacions quotidianes i reconnectar amb l’essència del que som i del que compartim. Cada revetlla de Sant Joan ens dona l’oportunitat de valorar el passat, gaudir del present i somiar amb el futur. I, en aquesta que s’acosta, també ho farem

Amb cada any transcorregut, la nit de Sant Joan adquireix un significat més profund, atès que, a la nostra edat, comencem a ser conscients que els anys passen molt despresa i envellim ràpidament. Amb tot, però, l’esperit de la revetlla ens manté joves, perquè sabem gaudir d’aquest moment de trobada, i sabem fer-ne una ocasió per interconnectar i per recordar els llaços que ens han unit al llarg dels anys.

Per tot això, aquest any, com cada any, els focs artificials no només tornaran a il·luminar el cel, sinó també els nostres records compartits i, mentre duri la vetllada, sense la presa que dona el rellotge oblidat, viurem llargues converses. Potser res del que diguem tindrà massa sentit, perquè tot el que direm ja està dit i, a la fi, tal vegada només ens limitarem a repetir discursos que en algun moment ens han fet vibrar malgrat que, molts d’ells, hem acabat comprovant que són inútils i estèrils. Això, però, no obstarà perquè recuperarem, altra vegada, els vells somnis d’infància i adolescència i ens diguem, un cop més, que “els vells somnis foren bons somnis”.

Tornarà a ser una nit de reflexió, de gratitud i de promeses per al futur, perquè, al cap i a la fi, és en aquestes petites, però significatives tradicions, on trobem el veritable sentit de la vida i de les relacions humanes. Aquesta nit, malgrat l’edat real, tornarem a ser joves d’esperit i, com fem cada any, procurarem convertir-la en la nit més inoblidable de les nostres vides.

Ramon Font Terrades

www.ramonfont.cat