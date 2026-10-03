[entrada anterior en aquesta categoria 2026-10-02]
El mercat de la vivenda té trets molt diferents del mercat dels subministraments: alimentació, vestits, sanitat, etc. Aquesta diferència fa que pugui caure [més fàcilment] en les mans de GRANS tenidors [fons voltor].
Prenc l’exemple de les sabates. Per poder comparar.
Un jove que es vol emancipar ho té molt difícil per trobar pis propi. Però sabates li n’hi ha proporcionat sempre la família o bé ja fa un temps que les compra pel seu compte. Mai es trobarà ningú que li exigeixi diners si no vol que li prengui les sabates.
Les sabates se li aniran fent velles, o canviarà la moda, però sempre disposarà d’una gran quantitat de sabateries amb grans i variades ofertes de sabates.
Passa una cosa semblant amb els altres subministraments.
Però el mercat de la vivenda és [molt] diferent. Faré la meva reflexió en una propera entrada.
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