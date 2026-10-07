Curiositat Crítica

7 d'octubre de 2026
Del dret a la vivenda
0 comentaris

Mercat de la vivenda 2/.

[entrada anterior en aquesta categoria 2026-10-04]

Mercat de la vivenda 2/.

Apunt d’urgència per raó d’actualitat.

Una conclusió prevista d’aquestes reflexions era la recomanació de viure de lloguer en lloc de comprar un pis per viure-hi. Ara el govern espanyol acaba de promulgar un decret que incentiva la compra de pisos per viure-hi:

També ha explicat [Pedro Sánchez] que el mecanisme Tu Casa, que preveu préstecs de fins a 50.000 euros per a comprar el primer habitatge, tindrà una dotació de 10.000 milions d’euros.

Seguirà una reflexió sobre aquest punt.

https://www.vilaweb.cat/noticies/sanchez-decrets-habitatges-10000-milions-prestecs/

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!