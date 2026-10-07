[entrada anterior en aquesta categoria 2026-10-04]
Mercat de la vivenda 2/.
Apunt d’urgència per raó d’actualitat.
Una conclusió prevista d’aquestes reflexions era la recomanació de viure de lloguer en lloc de comprar un pis per viure-hi. Ara el govern espanyol acaba de promulgar un decret que incentiva la compra de pisos per viure-hi:
“També ha explicat [Pedro Sánchez] que el mecanisme Tu Casa, que preveu préstecs de fins a 50.000 euros per a comprar el primer habitatge, tindrà una dotació de 10.000 milions d’euros.”
Seguirà una reflexió sobre aquest punt.
https://www.vilaweb.cat/noticies/sanchez-decrets-habitatges-10000-milions-prestecs/
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