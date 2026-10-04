Mercat de la vivenda 1/.

[entrada anterior en aquesta categoria 2026-10-02]
En un moment determinat de vivendes hi han les que hi han. No més.
Per que hi hagi més vivendes fa falta temps. Temps per que surtin promotors, temps per trobar solars en els llocs on hi ha o hi haurà, demanda, temps per trobar constructors i, finalment, temps per construir físicament les vivendes.
I mentrestant, què passa amb la gent que necessita un lloc on viure?
Ja es comença a veure com de diferent és el mercat de la vivenda del mercat dels subministraments.
En el moment que em plagui jo puc anar a una sabateria i comprar un parell de sabates d’una qualitat o d’una moda segons el meu poder adquisitiu. Però si em convé anar a viure al barri tal, de la ciutat tal i amb un lloguer que no passi de tal quantitat, pot ser que no trobi cap vivenda.
Per quina raó hauria de voler anar de lloguer i no pas comprar una vivenda? O viceversa.
Pregunta traïdora d’aspecte innocent i resposta complicada.
[seguirà]
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