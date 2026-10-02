Complexitat, dimensions

El problema de la vivenda és més complex que el dels subministraments: alimentació, vestits, sanitat, etc. per les raons que procuraré explicar.
El problema de la vivenda té molts aspectes a considerar, diguem-ne “dimensions”. Aquestes dimensions són de naturalesa diferent i tenen un comportament diferent les unes de les altres i, al damunt, interaccionen entre elles.
Aniré reflexionant sobre elles i a mesura que avanci l’anàlisi triaré quina sigui la continuació. Puc fer-ho així per que aquesta és una reflexió lliure i no, per exemple, una tesi doctoral.
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