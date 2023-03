Tenacitat i endavant (69) Fum de palla

dijous, 23 de març de 2023

Aquesta setmana hem tingut un parell de notícies notables.

La primera ha estat la moció de censura presentada per VOX i la mòmia del Tamames. De tota la carallotada només han quedat clar que España és una democràcia de pixarrí i que qualsevol intent de superar la Constitució serà castigat amb violència, per la dreta i per l’esquerra. La resta fum de palla.

La notícia realment important ha estat la constatació que l’estat espanyol passa olímpicament de l’afer Pegasus, del Catalan Gate i de la guerra bruta organitzada contra l’independentisme català.

Una moguda que implica el seguiment de tres presidents de la Generalitat, consellers, europarlamentaris, diputats al Parlament, activistes diversos, advocats i professionals informàtics, no ha merescut ni un comentari per part del Gobierno més progre de la història.

Només els sicaris de Ciutadanos han acabat dient que el catalans exageraven. La resta han fet una mica el despistat.

Els del gobierno no han volgut ni rebre la delegació de parlamentaris que enviava el parlament europeu. Ningú, ni el president, ni un ministre, ni un càrrec d’una certa rellevància.

Només han enviat un parell de cambrers amb unes plates de pernil, que diu que era tan bo, i endavant que fa baixada.

Ha quedat clar que els catalans ens queixem de vici i que si som independentistes, el Gobierno farà ben fet d’espiar-nos, de multar-nos i de posar-nos tots a la presó.

Així que paracomptem perquè no podrem dir que no ho sabíem.

Salut i república.