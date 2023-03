Tenacitat i endavant (68) Seguim endavant

dijous, 16 de març de 2023

Se’ns està complicant el tema. Hi ha un aiguabarreig de notícies i de situacions que ens porten ben bé necessàriament a reconèixer que no sabem del cert què està passant.

De notícies bones, això sí, no en tenim gaires.

Diràs que hi ha la intenció de presentar-nos el món com una olla de gats en la qual, difícilment sabem ni com bellugar-nos.

Segueix la guerra d’Ucraïna, amb el Putin fent amics per tot el món

La caiguda d’un parell de bancs internacionals que sembla que seran un daltabaix important, sobretot per als seus treballadors i petits clients.

La Xina, com que no tenen prou problemes, diu que ha descobert a la lluna un nou mineral però, de moment, diu que no és rendible la seva explotació. Sort en tindrem.

Hi ha tota la història aquesta del cas Negreira, que segons que sembla, és una maniobra fosca perquè el Barça podria guanyar la lliga d’aquest any i se veu que això no agrada en alguns ambients “futbolístics”. La Justícia espanyola manipuladora, farà una altra exhibició. Això segur.

La llei mordassa, tot i que va ser la promesa estrella del candidat Pedro Sànchez, segueix a ple rendiment, i els socialistes, de bracet amb el PP., aplaudint.

El viatge sud americà del MHP Aragonès, ha donat peu a tota mena d’acudit, insult i menyspreu per part dels politòlegs del Twitter. Cap novetat.

Passem al mes de març i comencem a parlar d’incendis forestals propis de l’estiu. Tenim una sequera mai vista i una fenomenal invasió de porcs senglars i de conills.

No ens donem, però, a la desesperació. Crec que ho superarem.

De moment, seguim lluitant per la independència.

Salut i república