Tenacitat i endavant (65) No hi ha clavegueres

dijous, 23 de febrer de 2023

Potser ho havíem dit en algun altre moment, però convé anar-ho recordant. La tesi és que no hi ha clavegueres de l’estat, sinó que l’estat és una claveguera.

Això convé que ho recordem per evitar-nos sorpreses i disgustos.

Tendim a pensar que els nostre governants són unes bones persones que es veuen també ells enganyats per uns personatges que se n’aprofiten de la situació i no va així, ni de bon tros.

Es el poder que és corrupte i fa tot el possible per mantenir les seves prerrogatives.

Recordem, si convé, que el Sr. X dels GAL, no era un comissari de policia que volia fer punts.

Era el Sr. Felipe Gonzàlez, president del Gobierno, i els seus col·laboradors més estrets eren el Ministre de l’Interior i el cap de la policia.

Com ara amb l’Operación Catalunya, que diràs que tampoc s’acaba de saber com estava organitzada i sap tothom que el seu cap visible és el Sr. Rajoy, president del Gobierno, ajudat pel Fernàndez Díaz, Ministro de l’Interior, el cap de la polícia i un parell d’alts funcionaris de Justícia.

Per això les coses no s’acaben d’aclarir mai. Per això el cas Pegasus no serà investigat, ni el Rajoy acabarà declarant mai a Andorra.

Per això continuen els atacs a la cultura catalana, seguim amb els quatre mil imputats i la ideologia independentista serà perseguida per terra, mar i aire.

Ja cal que ho tinguem ben clar.

No són quatre matats, és l’aparell de l’Estat.

Tot i ser tan forts, però, no podran mai amb nosaltres. I ho saben.

Salut i república.