Tenacitat i endavant (64) Venen a per nosaltres

dijous 16 de febrer de 2023

Van passant els dies i les notícies d’aquesta setmana tapen les anteriors. No hi ho solució possible.

Lamentant que estàvem la mort d’un conegut, aquesta setmana s’ha guarit d’una malaltia molt greu un tipus que ens teníem en gran estima.

No t’ho podies creure i el nebot ha trobat un treball molt digne i segurament es podrà pagar la hipoteca. Va tot seguit. Cada dia.

Tornant a lo nostre, aquesta setmana podem donar per acabat el tema dels pressupostos, han acabat d’insultar-se pel pacte d’ERC amb el PSOE i els Comuns, i ningú ha dit res de la coincidència del PP amb la CUP i de Junts amb VOX. Són coses que passen, no cal ni parlar-ne. (Es per si algú vol fer un acudit).

Una altra notícia que ha passat ben bé desapercebuda en el maremàgnum o galimaties de la justícia espanyola manipuladora, ha estat la sentència que l’inefable Marchena ha dictat contra els líders independentistes.

No hem pogut traure l’aigua clara de per què els d’ERC diu que estan prou satisfets, mentre que els de Junts estan profundament ofesos. Ni ho sabem ara, ni ho sabrem mai.

Una cosa ha quedat explícita i convé que la tornem a dir per si algú es confon o es perd. L’Estat espanyol està en mans d’uns jutges franquistes que aplicaran la llei, o la seva interpretació de la llei, com vulguin per tal de condemnar-nos.

Si això queda clar, ja tindrem molt de guanyat.

Es igual les paraules que facin anar, les giragonses lèxiques i la terminologia jurídica. El seu és un argot buit de significat.

Venen a per nosaltres i prou.

Salut i república.