Tenacitat i endavant (62) Parlem de la sentència.

dijous, 2 de febrer de 2023

El redactat de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha provocat reaccions contràries. Els nostres semblaven prou contents i els espanyols ja buscaven voluntaris per anar a Soto del Real a preparar algunes cel·les per als nostres.

Sense ser especialistes en el tema, llegim que el tribunal diu que un estat membre pot denegar una euroordre d’extradició si pot provar deficiències sistèmiques en l’estat que demana l’extradició i també pot denegar l’extradició si la vulneració de drets es produeix contra un grup determinat i identificable.

Es a dir, estan parlant de nosaltres. Nosaltres som un grup determinat identificable i España presenta deficiències sistèmiques ben sabudes.

Justícia espanyola, manipuladora. En això sembla que està tothom d’acord.

Es a dir que la declaració del TJUE ens dona la raó, perquè reconeix que hi ha una causa general contra l’independentisme, una persecució política concreta.

España només té l’alternativa de demostrar que l’independentisme ha desaparegut i que el poble català no existeix, que és un invent d’uns quants eixelebrats i que l’únic que hi ha són espanyols de soca arrel que viuen a Catalunya.

La nostra missió, doncs, és demostrar que aquí no s’ha acabat res, que el procés continua i que els quatre mil imputats són una vergonya per a l’estat espanyol i que nosaltres no ho perdonarem mai.

Si cada partit independentista, però, vol seguir en solitari marcant el seu paquetet, la tenim clara.

Serà una irresponsabilitat històrica.

Salut i república