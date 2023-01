Tenacitat i endavant (60) Aquí no s’ha acabat res.

dijous, 19 de gener de 2023

La cosa ha quedat prou clara. L’independentisme català s’ha tornat a reunir i ha dit ben fort que volem la independència, que ni França ni España i que el procés no s’ha acabat.

Ho ha fet amb una manifestació molt digna, molt nombrosa i molt ordenada.

Els franco-españols de la cimera, faran com que no ha passat res, que viva França i que Vivaspaña. Manegaran els seus negocis, signaran on s’hagi de signar, visitaran algun restaurant de primer nivell i tots cap a casa i ben contents.

El Macron no es donarà ni per al·ludit i el Sànchez tornarà a dir que el procés està acabat i que la gent que s’ha concentrat ho ha fet per felicitar-lo a ell personalment per la seva impecable gestió de tot plegat.

La caverna tornarà a dir que el procés s’ha desinflat i que l’independentisme és cosa passada, que els independentistes som uns nazis i que tard o d’hora farem tots cap a la presó que és on hauríem d’estar tots per anticonstitucionals i mals espanyols.

Tornaran a dir que el Supremo i el Constitucional haurien de fer alguna cosa. que si la sedició ja no cola, que facin anar qualsevol altra excusa que es vulguin inventar.

Ho sabem. Estem preparats per tornar-ho a sentir i no ens agafarà per sorpresa.

Sabem, però, i ells també ho saben, que el poble català segueix en peu de guerra i que no ens quedarem a casa lamentant la nostra dissort, que sortirem al carrer i quan faci falta tornarem a dir que ni França ni Espanya, Països Catalans, perquè volem la independència.

Es tan fàcil com això.

Salut i república.