Tenacitat i endavant (56) L’àrbitre borratxo.

dijous 22 de desembre

La democràcia és capaç de garantir que es pot anar contra ella Es una de les característiques que té el sistema democràtic.

Potser et pensaves que no es podria caure més baix i ara has vist que sempre és possible ser més miserable. El Tribunal Constitucional n’és la prova.

La dreta espanyola té tots els recursos per imposar la seva voluntat, només li falten els vots, però pot també manipular la voluntat popular per acabar imposant-se. Ja ho va dir un jutge fa un parell d’anys que controlarien els tribunals des de darrere de la porta. Es el que estan fent. No hi ha més.

Totes les maniobres que està fent el Tribunal Constitucional, no són sinó una demostració de la poca vergonya d’uns personatges que haurien de ser especialment exemplars.

El Tribunal Constitucional ens recorda el cas de l’àrbitre borratxo. Direm però, que no estan fent sinó allò que s’espera d’ells.

La caverna mediàtica en general, tertulians i predicadors, només emboliquen la troca de manera que no se sàpiga ben bé què està passant i que quedi clar, això sí, que la culpa és dels altres, i especialment dels polítics catalans que estan a la base de tots els seus problemes.

Els catalans seran l’excusa per carregar-se qualsevol intent de modernitzar, de canviar alguna cosa que posi en perill la dreta franquista que controla el país.

Sabem que faran anar paraules molt complicades, embolicaran els conceptes i manipularan els fets. Ho han fet sempre.

Si l’àrbitre està borratxo, potser que abandonem el partit.

Salut i república.