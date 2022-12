Tenacitat i endavant (55) Estranya coincidència.

dijous 15 de desembre de 2022

Sembla que sí que els d’ERC li estan fent un vestit a mida al Junqueras perquè es pugui presentar a unes properes eleccions. No se sap molt bé a quines però sí.

Diu que segons com, el faran ministre i tot d’un proper gobierno. Del traje del Rull, el Turull, el Quim Forn i companyia no cal dir res. També es podran presentar.

Sembla que sí, que el delicte de sedició ha desaparegut del codi penal espanyol, però ha estat gràcies al Parlament europeu i als reiterats esforços dels de Junts. Es molt possible. No caldrà insistir en el tema.

Ara va i diu que volen fer un referèndum i ja han acordat que si no treuen un 55% com a mínim, i amb una participació del 50% s’entendrà que no hem guanyat el referèndum. Toca’t els peus.

Espanya, però, ja ha dit que no, que no hi haurà cap referèndum, que ja s’ho poden treure del cap. Els d’ERC segueixen dient que sí, que ho portaran a la taula de diàleg. Un fart de riure.

Perdona, això és el guió d’alguna obreta de teatre? Algun vodevil de tercera fila?

No, diu que és el que està passant, de veritat.

En aquesta comèdia, entremès, farsa o sainet, però, hi ha alguna cosa que no quadra.

Els independentistes, inclosos molts militants d’ERC estan absolutament indignats amb el que està fent la cúpula del partit.

El Twitter i el Whatsapp és un no parar. Parlen de vergonya i de traïció estricta. Curiosament el mateix, però girat, que diu la dreta dura espanyola, inclòs el Tribunal Constitucional, i alguns líders socialistes.

Estranya coincidència.

Potser que ho pensem una mica.

Salut i república.