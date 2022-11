Tenacitat i endavant (52) Justícia m’has dit

dijous 24 de novembre de 2022

Va semblar que la la causa general contra l’independentisme es podria afilerar, més o menys, però ja estem veient que no, que amb Espanya no tenim res a fer.

Aquesta darrera setmana, la justícia espanyola manipuladora ha declarat innocents el Torrent i els membres de la taula del Parlament.

Han acabat dient que sí que van delinquir però que potser no ho sabien. Ja veus quin descans els deu haver quedat.

Ens volen fer creure que la Justícia espanyola manipuladora deixarà de fer el fatxenda, però no hi ha manera.

Han condemnat, per exemple, Bernat Solé, alcalde d’Agramunt, per haver participat en l’organització de l’1 d’Octubre, igual que uns altres molts alcaldes que també hi van participar.

Sobre tots ells l’amenaça de la inhabilitació i la multa corresponent.

Els jutges segueixen sent l’espasa de la Inquisició, llum de Trento i martell d’heretges.

Han fet una gran propaganda de l’absolució de Torrent, però no han dit res de Josep M. Jové, Lluís Salvadó i la Natàlia Garriga, tres càrrecs de la conselleria d’Economia que també els han enviat a judici pels fets de l’1 d’octubre.

S’ha fet a Lleida el judici contra els 11 encausats i ha estat un festival de despropòsits. Fins i tot sabent que les proves que presentava la policia i els mossos eren falses, han arribat a les conclusions que els ha donat la gana i els han condemnat. Els han rebaixat la pena perquè els han fet acceptar uns fets que tothom sabia que eren falsos.

No hi ha res a fer. No tenim escapatòria, però no callarem.

Salut i república.