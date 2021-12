Tenacitat i endavant (4) Bon Nadal

dijous 23 de desembre de 2021

Pandèmies, virus, restriccions, mentides a dojo, repressió, lluita per la llengua, persecució judicial.

Màfies al govern, operacions Kitchen per emmascarar les operacions Gürtel, lladres instal·lats a llocs de poder, hidroelèctriques robant a mans plenes, polítics mirant cap a l’altre costat de la porta giratòria.

Una part del poble preocupada per si la cosina de la Pantoja s’entenia o no, amb un cosí de la filla de la Carrasca, l’altra part preocupada per si l’Umtiti fitxarà o no per l’equip que va dir o si es tornarà a lesionar la setmana vinent. Un autèntic festival.

Tanmateix, sembla que podríem estar pitjor i tots plegats no acabem de trobar el moment de fer la revolució. Clar, amb el que està passant a mig món, sembla que a nosaltres ja ens va prou bé. I potser sí, ara que ho dius.

Només ens faltava que com que arriba el Nadal, diràs que la gent s’estova una mica. Estem disposats a perdonar, a oblidar i a dir que no ha de passar res d’irreparable. Ja està prou bé. Bon Nadal a tothom, pau i amor. No ens besarem per la cosa de la Covid, però estarem ben bé a punt. Tot bé. Perfecte.

Tenim quatre torrons a casa i una mica de cava no ens ha de faltar. No cal que arribem al luxe babilònic de segons quin pardal.

Tot i que arriba el Nadal però, no oblidem que ells no descansen mai, que ens seguiran reprimint i si poden ens posaran a tots a la presó o ens multaran.

Vull dir que Bon Nadal, sí, a tothom que s’ho hagi merescut, però nosaltres seguim lluitant per la independència.

Salut i república.