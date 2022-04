Tenacitat i endavant. (19) Any 30, punt i final.

dijous , 7 d’abril de 2022

Ara diu que l’any 30 tot s’haurà acabat.

L’altre dia científics de tot el món van decidir passar a l’acció i van manifestar-se davant de diversos parlaments i institucions oficials per tal de fer patent la seva preocupació pel caire que estan prenent les coses.

Dissortadament, si l’amenaça és per a més de 10 anys vista, no ens afecta ni poc ni molt.

No estic molt segur però em sembla que és com els gossos que per molt entrenats que estiguin i per molt intel·ligents que semblin, són incapaços d’entendre alguna cosa que ha de passar d’aquí tres dies i obrar en conseqüència.

La humanitat funciona més o menys igual. Es incapaç de reaccionar davant d’una amenaça a més de tres dies vista.

El canvi climàtic, l’efecte hivernacle, l’augment de partícules de plàstic en els aliments que mengem, l’aire que respirem i les aigües que bevem, incloses les minerals, són un perill evident, una trampa mortal, ho sap tothom, se’ns ha dit cent vegades i tanmateix no fa cas ningú.

Les empreses dedicades al reciclatge i l’aprofitament de residus s’han convertit en magatzem i ocultació de residus, i tothom sembla prou satisfet.

Les grans contaminadores, amb el beneplàcit dels polítics que tenen a sou diu que sí, que ja faran cas.

La fi del segle? això està molt lluny. L’any 30? ens queda temps.

Tinc la sospita que les elits ho han donat tot per acabat. Es perfectament possible.

Nosaltres, sisquera, exigirem que la nostra fi del món es faci en català, i el Tribunal Supremo que digui el que vulgui.

Salut i república