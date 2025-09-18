Tanmateix (99) Més sobre gaza

dijous 18-9-2025
La qüestió Palestina està a les últimes.
La Franja de Gaza serà destruïda. Totes les cases seran demolides, esmicolades i convertides en material de construcció. Un cop aplanat el terreny potser reutilitzaran algun material i si no, el llançaran tot a la mar i guanyaran algun quilòmetre de platja.
Les principals constructores de tot el món ja han començat a fer reunions per tal de repartir-se la feina. Tot seran beneficis.
El mig milió de palestins que queden no seran cap problema.
Aniran morint paulatinament i si en queda algun es podrà sumar a la turbamulta de treballadors semi-esclaus que faran venir de Bangladesh, d’Indonèsia o d’on hi hagi més misèria i es dedicaran a la neteja, adequació i preparació del terreny i després a l’edificació dels grans hotels, piscines, xalets, carreteres, urbanitzacions i tot el necessari per crear un espai turístic de luxe, pau, repòs i tranquil·litat.
El tal Smotrich, ministre de finances d’Israel ha explicat que Gaza té un gran potencial immobiliari, que la demolició era la primera etapa de la renovació de la ciutat, que ja està feta i que ara cal construir.
Tenen el pla perfectament elaborat.
El Trump el té damunt la taula. I content que n’està perquè serà un dels grans beneficiaris.
Com que l’estupidesa humana no té límits, ara resulta que si dius que Israel està fent un genocidi, ets un terrorista, partidari de Hamàs.
Vergonya fan, però és el que té viure en un món controlat per macarres.
Sempre ens quedarà però, la possibilitat de protestar, no?
Salut i república
