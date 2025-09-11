Tanmateix (98) Bona diada.

Dijous 11-9-2025
Hem passat una Diada de les que en podríem dir de gran normalitat institucional.
A banda de les celebracions oficials hem tingut un parell de manifestacions més o menys nombroses, els independentistes que, malgrat tot, encara en queden, han dit la seva i tots contents.
Sembla que s’està potenciant un raonament lleugerament conformista, com de dir que la cosa està així i no es pot fer gaire cosa més i que encara gràcies.
Per acabar de celebrar la Diada, el Partido Judicial, cada dia més eufòric, ha tornat a atacar el català a l’escola anul·lant bona part del decret que havia de blindar l’ús del català a l’ensenyament.
No és sinó un altre pas en l’intent de carregar-se l’escola catalana i imposar el castellà com a llengua única de l’ensenyament.
Es el “habla en cristiano” que nosaltres havíem oblidat, però ells no.
La persecució lingüística que caracteritza el govern espanyol, segueix endavant com el primer dia. Han canviat les paraules però la intenció és la mateixa. Ara ens volen fer creure allò de les societats bilingües i que el castellà també és una llengua pròpia de Catalunya.
Poques sorpreses. Les actuacions del Partido Judicial amb el Sr. Marxena al capdavant, ens confirmen que només la independència ens servirà per assegurar la supervivència del català.
Això està així i no hi ha més. La resta són cançons i llenya del bosc. Qui vulgui pot seguir contant-nos contes de lladres i serenos.
Dissortadament hi ha gent que se’ls escolta.
No és el nostre cas. Ja els coneixem.
Salut i república
