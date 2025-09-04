Tanmateix (97) La nave va.

dijous 4-9-2025
Després d’una onada de calor, diràs que comença a fer fred, no és cert, torna a fer calor, ara plou i demà farà vent.
Pel mig un parell d’incendis, els bombers que es manifesten, els polítics que no fan ni cas i segueixen insultant-se entre ells i endavant.
A empentes i rodolons, però, la nave va.
Ara s’han muntat un alegre show entre uns i altres pel començament de l’any judicial. Els elements més conspicus del Partido Judicial no volen que hi vagi el Fiscal General a l’acte inaugural perquè diu que la seva presència li treu qualitat a la trobada.
Que l’acte estigui presidit per un tipus que permet l’adulteri de la seva dona, entre les rialletes de la població, li dona una gran qualitat a tot plegat. Segur.
Al País Basc boicotegen un equip de ciclistes d’Israel. La flotilla que havia d’anar a Gaza no sabem per on passa.
El PSC va pagant sous a gent d’ERC i dels Comuns. El Sr. Illa, cada dia fa més cara de funcionari de carrera.
I què? Que de vegades costa mantenir una certa dignitat.
Potser que ho deixem córrer, doncs? No, mai. Alguna cosa està canviant. Molt lentament però hi ha el neguit. Comença a haver un moviment de gent demanant tenir accés al funcionament de la democràcia passant molt dels estaments establerts.
Sembla clar que el sistema aquest de partits que es reparteixen entre ells les patates no funciona.
El poder ha de tornar al poble. No consta si mai havia estat, ara que ho dius, però la intenció és bona.
No perdem totes les esperances. De més verdes en maduren.
Salut i república.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!