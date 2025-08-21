Tanmateix (95) Revolució pendent.

Dijous 21-8-2025
Segueix cremant. No saben com parar les flames. S’insulten, es reparteixen les culpes i van cridant.
Potser sí que al final algú es creurà allò del canvi climàtic i mirarà de fer alguna cosa al respecte. Tampoc no és segur.
A Espanya hi na molts arbres, però de genis n’hi ha molts més.
Fa anys que els ecologistes demanen de netejar el sotabosc, per exemple i no hi ha manera. Àdhuc més van fer una llei prohibint fer cremes controlades per netejar el bosc.
Tot són genis i pagesos de despatx.
Les tesis conspiratives estan de moda i com que Internet ho publica tot, hem llegit les més estrambòtiques teories sobre qui i per què estan cremant els boscos.
Des de grupuscles de buscadors de terres rares a instal·ladors de plaques solars o de torres eòliques.
Els conspiracionistes tenen l’avantatge que com més grossa la diuen, més possibilitats tenen de ser creguts i de tenir molts seguidors.
Segons que diuen estem en mans de grans psicòpates que només busquen de destruir el món i portar-nos a tots a la misèria.
A la vista del que està passant al món, sembla possible. Hi ha qui diu que volen eliminar la meitat de la població mundial i substituir-la per antropoides robotitzats més treballadors i més intel·ligents.
Nosaltres, més modestos, mirarem de portar endavant els nostres propòsits: farem el correllengua, una diada com cal, un parell de conferències sobre la llengua i mirarem de construir una societat més justa, més humana i més solidària. I en català.
Aquesta és la revolució que tenim pendent.
Salut i república.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!