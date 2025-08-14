Rafel Santapau

Professor de literatura i teatre / Pintor, escriptor, músic i artista en general / Independentista radical./ Ateòleg / Absolutament cremat (ara no tant)

14 d'agost de 2025
Sense categoria
0 comentaris

Tanmateix (94) Horresco referens

dijous 14-8-2025

 

Tot i la saragata que fan uns i altres, sembla que no està passant res. Deu ser que tothom està de vacances o potser és l’onada de calor.

La  classe política és tan infantil que fa por. Tot ho aprofiten per insultar-se i dir-se el nom del porc.

Si els trens arriben tard és per culpa del ministre de transports o del president de la comunitat autònoma corresponent si veuen que pot tenir alguna relació.

Igual passa amb els incendis. Es culpa del ministeri corresponent o dels encarregats de cada comunitat autònoma.

Els més llestos culpen directament el Pedro Sànches i els millors periodistes de la Caverna, els que tenen el títol regalat, culpen la seva dona, per si cola.

La cosa pinta malament per als pobres. Com sempre.

Qui ha perdut la casa en un incendi, no la recuperarà pas perquè les asseguradores no paguen res en cas d’incendi provocat i diuen que ho són en un 96% dels casos, si ha caigut un llamp com a Teresa de Cofrents tampoc no pagaran perquè ha estat la voluntat de deu pare. Intencionat, doncs. Tira-li figues.

A l’altra banda de l’Atlàntic també estan de festival.

El Trump i el Putin diu que tindran una reunió i que ho aclariran tot. Ho tenen aclarit fa temps.

Es possible que el Trump s’encarregui personalment de fer els hotelets que volen fer a Gaza.

Alguna de les seves constructores vull dir. El material  el posarà el Putin que en té de sobra.

L’important és la pau. Això sí. Que s’acabi la guerra. Si cal, els mataran a tots.

Es allò que es va dir fa anys de la pau dels cementiris.

Horresco referens.

Salut i república.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!