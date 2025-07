Tanmateix (91) Montoro’s team.

Dijous 24,4,2025

Que la corrupció és un mal endèmic de l’estat espanyol és un fet mundialment reconegut. Es la seva forma habitual de funcionar.

Ens tenen acostumats al desviament de capitals, factures falsejades o, directament, posar la mà a la caixa.

El cas del Montoro’s team però, és especialment escandalós perquè no estem parlant d’un parell de bandarres més o menys ben relacionats amb el poder.

Estem parlant del propi govern. El ministeri d’Hisenda munta una organització criminal per robar el propi Ministeri d’Hisenda.

El Senyor Cristòbal Montoro ministre d’hisenda amb els governs de José Maria Aznar i del desconegut M.Rajoy – dos dels lladres més importants que han passat mai per la Moncloa- ha creat una trama delictiva amb tot d’alts funcionaris, empreses pantalla per desviar els diners robats i una selecció de lladres de les millors famílies.

Segons que sembla –Rodrigo Rato dixit- el consell de ministres coneixia perfectament les activitats dels lladres i també hi participava. La trama involucra 28 persones i 6 empreses. Això sí que és ser lladre i de categoria.

Per ser tan lladre cal alguna cosa més que l’afany pels diners, cal un cert convenciment d’estar robant per amor a la Pàtria i al déu de l’Opus. D’estar posant les coses al seu lloc.

Són coses dels fatxes. No ho podrem entendre mai. Hi ha qui opina que Espanya no pot donar més de si. També és possible.

Potser que els abandonem i/o busquem un reforç exterior.

Hi ha algun estat, alguna nació que ens vulgui fer costat? Tampoc ho sé.

Salut i república.