Tanmateix (90) De la immigració

dijous 17-7-2026

La notícia de la setmana ha estat el que han viscut i estan vivint a Torre Pacheco.

Ho hem estat veient per la TV i s’ha explicat llargament. Un grup de magribins, tres individus, van agredir un home que passava pel carrer i que no els havia dit res. Va ser una mena de broma macabra. El filldeputisme en acció, per dir-ho més clarament.

Els aristòcrates de la misèria, locals i forasters, s’han armat de bats de beisbol i cadenes de ferro, a la caça i captura del moro, culpable, segons ells, de totes les misèries del país.

Els de VOX volen fer fora ni més ni menys que 8 milions d’immigrants. Cal pensar que ells s’hi apuntaran massivament a collir maduixes i a treballar a hores. Vols dir?

Acabi com acabi el tema, i gracietes a banda, allò cert és que s’ha destapat la caixa de Pandora i s’ha vist un aspecte fins ara desatès de la immigració.

Es un assumpte molt important i que ens portarà molts mals de cap.

El gran capital seguirà patrocinant les polítiques d’extrema dreta i la seva retòrica de l’enemic més dèbil. Mentre la classe obrera, si en queda, es dediqui a perseguir immigrants, el capital podrà dedicar-se tranquil·lament als seus lucratius negocis.

Es cert que l’arribada massiva d’immigrants posa en perill la cultura i la forma de vida pròpia del país receptor, això és evident i si els nouvinguts es troben algú que els predica l’odi a la cultura i a la civilització que els rep, la cosa pot ser francament difícil de resoldre. Tenim un problema que pot ser definitiu.

Amb la violència però, no el resoldrem.

Salut i república.