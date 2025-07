Tanmateix (89) O nosaltres, o el caos.

dijous 210-7-2025

Es la coneguda amenaça del poderós: «O nosaltres, o el caos».

La cosa es va repetint i acaba per ser assumida pel poble pla.

Si la majoria ho accepta no hi ha molt més a dir. Això és la democràcia.

En el nostre cas ho tenim certament agre.

La classe política catalana ha abandonat els ideals que ens van estar oferint durant anys, els que van fer possibles les grans manifestacions i les vies catalanes de fa alguns anys i a poc a poc, per causes diverses, les aspiracions que com a poble havíem estar exhibint a tot el món, s’han anat reduint fins arribar a una situació d’un sospitós conformisme.

Com aquell que acaba dient «pitjor podríem estar» o «si no vols PSOE, tindràs VOX i PP». Es una situació problemàtica, és cert.

Cal tenir molt present que no podem baixar la guàrdia perquè ells continuen treballant contra nosaltres.

La setmana que ve, per exemple hi haurà una vista al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per estudiar el cas de l’acusació per terrorisme que pesa encara sobre els 13 implicats en l’operació Judes.

Sap tothom que ni hi havia explosius, ni armes de destrucció massiva ni res, però és igual. Acusats de terrorisme.

Els Guàrdies Civils investigats per torturar els implicats ja estan amnistiats. Vivaspaña. Es la gran diferència.

Un bri d’esperança s’observa a la distància: no ens guanyaran fàcilment.

Estem a l’espera d’un/a líder carismàtic/a que ens tornarà a donar forces, il·lusió i esperança.

Segur que la trobarem.

Salut i república.