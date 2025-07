Tanmateix (88) Caldria fer alguna cosa.

dijous, 3-7-2025

La nostra intenció final és reivindicar la independència de Catalunya però sempre fem alguna prèvia: Iran, Israel, Palestina, la Xina, Sudan…

La situació internacional és francament calamitosa. Deixem-ho córrer.

Parlem del veïnat.

El Partido Judicial està portant, ara sí, el Pedro Sànchez contra la paret.

De moment la caverna no ha pogut demostrar que la corrupció arribi fins al propi Sànchez o a finançar el seu partit, però amb un Villarejo això ho tenen fet en tres dies.

El PSOE té els mateixos lladres que ha tingut sempre. Vull dir la quantitat perquè els personatges van canviant amb cada legislatura.

Tinc molt mala memòria i no puc recordar els casos històrics de lladronicis però recordo que n’eren molts. Tants, com a mínim, com els del PP que són igual de lladres o més. Una mica més, segurament.

La corrupció de la política espanyola no la podran suprimir mai perquè forma part de la seva estructura.

De lladres, cacics, favorits i aprofitats n’hem tingut tota la vida. Es la forma tradicional de funcionar.

Els polítics espanyols, les classes en el poder i les seues històries de «mordidas», pagaments no justificats, contractes fraccionats, inspeccions «que no et faré a canvi de», «eso te lo arregla fiscalia» i un parell de jutges a sou, tot embolcallat amb el VIVASPAÑA que és una «conditio sine qua non» constat i patriòtica, és tan tradicional com dir «bon dia» pel matí.

També hi ha qui diu que és la forma de funcionar de la majoria de països del món. Es possible? Caldria fer alguna cosa.

Salut i república.