Tanmateix (87) Tenim muntat un festival.

dijous, 26-6-2025

Tenim muntat un festival de primer ordre. Ja ho hem dit vàries vegades. Lamentablement, com més va, més augmenta el nivell. Ja no sabem cap a on girar-nos.

Les guerres que teníem muntades, segueixen com si res. Es cert que ens van canviat les informacions i així unes es fan més importants que les altres. Hi ha guerres de les que no sentim ni parlar i s’estan matant amb una notable eufòria.

Ara, mentre mantenen el genocidi de Gaza fins que facin els hotels turístics que tenen previstos, s’ha desviat l’atenció cap a la guerra d’Iran, la fi del seu programa nuclear i la victòria que han compartit tots tres contendents. Sorprenentment han guanyat la guerra tots tres.

Els nostres veïns, que no en tenien prou amb el Koldo, l’Abalos i la dona del Sànchez, han incorporat el jutge Peinado, que s’ha “desmelenat” i ara vol enviar la Guàrdia Civil a can Bolaños a muntar un altre numeret, mentre el PP fa uns balls encoratjadors amb els de VOX de palmeros. Lo Sànchez, com que no vol ni sentir a parlar de corrupció, per desviar l’atenció del personal, s’ha enfrontat amb l’amo principal que ja ha amenaçat amb tota mena de desgràcies si no li compren totes les armes que ell dirà que li han de ser comprades.

El Tribunal Constitucional ha dit que la llei d’amnistia és plenament constitucional. Lo Marchena i els seus mariachis, de cara que van a la medalla, ja estan preparant els corresponents recursos, tripijocs i pals a les rodes.

Tot en ordre a l’altiplà carpetovetònic.

Fa una mica de vergonya.

Salut i república.