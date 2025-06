Tanmateix (86) Deixem-los sols

dijous, 19-6-2025

Diuen que la caiguda del Santos Cerdàn és possiblement la caiguda del PSOE. Ja ens agradaria, però no crec.

Potser sí que els partits que actualment estan donant suport al PSOE faran alguna acció més o menys dramàtica per marcar el seu enuig.

Feta la demostració què més faran? Quina alternativa tenen? Donar suport al Feijoo, a la folklòrica dels pinganillos ? als de VOX? Vols dir? No crec.

Que els de JUNTS arribin a un pacte més o menys durable amb el PP és creïble, però poca cosa més. La resta de suporters del PSOE no ho faran.

Que ERC ha perdut els papers i que el Junqueras no està amnistiat (ni ho estarà mai) és ben evident, però ni així crec que puguin pactar amb el P.P.

Llavors, què fem? Crec que per primera vegada en anys s’albira en la llunyania una possible solució.

Els anarquistes podrien passar davant, i marcar el camí a seguir. Es un camí dificilíssim, no cal dir.

Sospito que si l’alternativa anarquista es veiés possible, factible, important, multitudinària, capaç i viable, llavors PP, PSOE, VOX, Partit Judicial i España 4ever al crit de VIVASPAÑA, vindrien contra nosaltres fins que no hi quedés ni memòria de la revolta, fins que no hi restés ni un sol dels participants.

N’estic convençut. Així i tot crec que val la pena que en parlem.

Deixem-los sols amb la seva corrupció, els seus negocis, la seva España i marxem d’una maleïda vegada.

Algun tipus de desobediència civil, si algú sap com es concreta això, sí que la podem fer, no?

Anem per feina que ho tenim de cara.

Salut i república.