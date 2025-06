Tanmateix (85) Com pitjor, millor.

Dijous 12,6,2025

Aquest és un antic principi polític que defensen alguns personatges poc recomanables.

Bàsicament consisteix a creure, i afavorir, que com més malament van les coses, millor serà per als que volen fer algun canvi, perquè el desconhort del personal, ha de portar necessàriament una voluntat de mutació, una revolució, segons els més exaltats. Tampoc no està molt clar que la cosa funcioni tan directament.

De moment però, sí que anem més malament que la setmana passada. Lo Trump ja ha deixat anar la Guàrdia Nacional i els Marines i tot, contra els manifestants. Segons que diu, els que protesten són tots una partida de lladres, violadors, assassins, drogates, ganduls, mafiosos i membres d’alguna tenebrosa secta pagada per capital estranger. Xinesos segurament. Aquesta és l’excusa habitual de tots el règims autoritaris. Es una tradició.

El mateix sistema del “com pitjor, millor” està seguint el popular Feijoo i la seva tropa.

Ja tenen el fiscal general contra la paret, tot i que sense cap acusació concreta i seriosa. La senyora dels “pinganillos” ha protagonitzat una folklòrica aventura entre els aplaudiments de la caverna.

Aquí a casa volen ampliar el Prat i volen fer un parell de macro granges de bio gas.

Potser sabran aclarir, de pas, on han acabat uns milions d’euros que han desaparegut despistats per algunes butxaques pròximes.

També diu que han ampliat una mica les amnisties. No totes. Paciència.

Potser si que un bon meteorit ens vindria bé. No perdem l’esperança mentre arriben els telecos.

Salut i república.