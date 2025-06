Tanmateix (84) Un parell de telecos.

Dijous, 5-6-2025

Estem entrant en una època que ens serà molt perillosa. Catalunya no aixeca el cap. Des de fa unes setmanes tenim la trista sensació d’estar sotmesos a un estat que tenim francament en contra.

Els responsables de la lluita bruta i antidemocràtica que va patir Catalunya i els polítics catalans amb els governs de Mariano Rajoy, l’Operación Cataluña, per entendre’ns, ha estat un exercici de poca vergonya de grans dimensions. Els responsables al·leguen ignorància i se’n foten i tot. Amb tota la cara dura diuen que no recorden res. Fiscalia els ho ha arreglat molt bé.

Una sensació semblant a la que ens ha quedat en el tema de Sixena i les famoses pintures. Si finalment no se les poden emportar ens quedarem per sempre més amb la cançó, que també repetirà el govern espanyol, que el Gudiol era un lladre i que les pintures són robades.

Serà un cas semblant al de l’OPA del Bilbao Vizcaya sobre el Sabadell. Si queda clar que l’OPA és un mal negoci per a Catalunya, podem tenir la seguretat de que es farà. Catalunya no té ni veu ni vot en aquest assumpte i abatre Catalunya és una victòria per a l’Espanya vaciada i la màfia de la llotja del Berbabeu.

La sensació de derrota és evident en tots els que ens dediquem més o menys obertament a defensar Catalunya. La catalanofòbia no té aturador. Caldria fer alguna cosa.

Ara hem sabut que per plantar cara, no cal tenir un exèrcit de mig milió de soldats. Amb un parell de telecos es pot deixar l’enemic a les fosques. No perdem del tot l’esperança.

Salut i república.