Tanmateix (82) Justícia espanyola.

dijous 22-5-2025

Segons que sembla el Tribunal Constitucional debatrà si avala o no la llei d’amnistia que es va aprovar ara farà un any. Possiblement anirà endavant perquè hi ha una lleugera majoria de jutges progressistes. L’espectacle fa una mica de vergonya.

Els jutges Peperos han demanat que es pregunti al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si la llei respecta la normativa europea. Es una excusa per mirar d’allargar els tràmits. D’això se’n diu filibusterisme polític. Ja els coneixem.

Entre unes coses i les altres el plenari podria arribar fins al mes de juliol.

El Tribunal Supremo també ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat i manté bloquejada l’aplicació de l’amnistia per un matís de la malversació que s’han inventat. Han dit que l’1 d’octubre, els polítics catalans no es van empobrir i que per tant, segons com, es van enriquir. Això és manipular el llenguatge. Justícia espanyola manipuladora. Ho hem dit vàries vegades.

El jutge Marchena, líder de l’España una i no 51, està de gira presentant un llibre que denuncia una persecució de jutges a l’estat Espanyol. Diu que s’està posant en dubte la credibilitat de la justícia i que això posa en perill la pau social.

Empresonar independentistes catalans, sense judici i tenir-los tancats un parell d’anys, no posa res en perill i que ben bé tots els amnistiats siguin Policies i Guàrdies Civils tampoc no posa res en perill. Protestar sí. Posa en perill la justícia espanyola. Vejats miracle. Si no marxem farem tots cap a la presó. Aviso.

Salut i república.