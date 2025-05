Tanmateix (80) Seguim protestant.

dijous, 8 – 5 – 2025

Fa l’efecte que no ha passat res d’important aquesta darrera setmana i això és, curiosament, una mala notícia.

Vol dir que la nova guerra India – Pakistan, tot i que tots dos tenen armes atòmiques i s’han amenaçat vàries vegades amb el seu ús, no sembla gaire important. Com que són països pobres no tindran gaire influència en l’economia mundial. Pot ser és això, no ho sé.

El Trump deu estar en hores baixes perquè en tota la setmana no ha fet cap rucada.

Si no ha passat res, vol dir que les guerres i problemes del món, els donem per sabuts i que no ens suposen la gran cosa. Calma sobretot.

A casa nostra tampoc no ha passat res. España, una i no 51, ha votat contra el reconeixement de Kosovo com a nació independent. Ha votat en contra la dreta i l’esquerra. Cap sorpresa. Els deu fer por que Catalunya pugui prendre exemple.

Hi ha un aforisme que diu que quan l’esclau està content amb la seva situació, és quan podem començar a parlar d’esclaus. Estem arribant a una situació pròxima. Aquí no protesta ningú.

Tothom sembla content amb el que hi ha i amb les notícies que van arribant: que faran molt pisos a molt bon preu, que Rodalies estarà arreglat en un parell de mesos, que els plans d’estudis milloraran de manera admirable, que lligarem els gossos amb llonganisses, que no hi haurà més apagades i que això de l’aigua ho tenim resolt. Alegria doncs en el medi rural.

Meridiana resisteix i Mercadal també.

Què més podem demanar? La independència, potser? Sí, la demanem.

No hi ha més. Seguim protestant.

Salut i república.